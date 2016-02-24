Messi et The Strongest, les plus forts

Dans sa revue statistique hebdomadaire, FIFA.com revient sur la fin d'une malédiction pour Lionel Messi et le doyen du football bolivien, et sur des records battus sur la côte ouest australienne et le littoral est espagnol.

ans et 48 matches après sa dernière victoire à l'extérieur en Copa Libertadores, The Strongesta répété la performance, contre un triple vainqueur de l'épreuve s'il vous plaît. Le club le plus ancien de l'histoire du football bolivien ne s'était plus imposé en déplacement dans le tournoi depuis un succès 2:1 chez ses compatriotes de Jorge Wilstermann dans l'édition 1982. Ensuite, The Strongest a enregistré une série de 41 défaites et 7 scores de parité loin de ses bases dans l'épreuve. La malédiction a pris fin à São Paulo, qui restait sur cinq victoires à domicile sans concéder le moindre but en Libertadores. C'est un but de la tête de Matias Alonso en deuxième période qui a permis à l'entraîneur Mauricio Soria d'obtenir son premier succès (1:0) depuis qu'il a pris les rênes de The Strongest.

victoires consécutives : L'Étoile Rouge de Belgrade a battu le record du club, même si devant leur public, les vainqueurs de la Coupe d'Europe des Clubs Champions 1991 ont éprouvé plus de difficultés que prévu devant le modeste Mladost Lucani. L'ouverture du score survient à la 73ème minute sur une tête de la nouvelle recrue du club, Damien Le Tallec. Les visiteurs égalisent par le biais de Stevan Lukovic. Pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, le joueur formé par l'Étoile Rouge trouve la faille d'une frappe puissante et enroulée à ras de terre. Hugo Vieira donnera un avantage définitif aux locaux à bout portant. Le Portugais a ainsi inscrit son neuvième but au cours de ses cinq dernières prestations. Les Crveno-beli possèdent aujourd'hui 25 points d'avance sur leur premier poursuivant, Borac Cacak. Pourtant, au coup d'envoi de cette saison 2015/16, c'est le grand rival, lePartizan Belgrade, qui était donné comme favori pour décrocher un huitième titre national en neuf ans. Le "Derby éternel" entre les deux grands clubs de Belgrade aura lieu le week-end prochain.

heures et 11 minutes : c'est le temps de jeu, réparti sur six matches, qui s'est écoulé entre le dernier but marqué par Lionel Messi au gardien Petr Cech, et la réalisation de l'attaquant du FC Barcelone sur la pelouse d'Arsenal. Le portier tchèque est passé à 19 minutes d'étendre son invincibilité face à la Pulga. Mais sur un dégagement de Gerard Piqué dans sa propre moitié de terrain, en neuf secondes, suite à une passe sous forme de petit pont de Luis Suarez et un astucieux ballon décisif de Neymar, Messi a fait sauter le verrou. Autre statistique douloureuse pour Arsenal, 47 secondes après être entré en jeu, Mathieu Flamini a déséquilibré Messi, provoquant ainsi un penalty, que l'Argentin a converti, offrant une victoire 2:0 au Barça. Messi a déjà inscrit 16 buts, toutes compétitions confondues, en 2016. C'est plus que n'importe quel autre joueur des championnats d'Angleterre, de France, d'Allemagne, d'Italie ou d'Espagne.

buts provenant de neuf joueurs différents : record égalé en Australie. Brisbane Roar a d'abord mené 2:1, puis 3:2, mais Perth Glory est revenu deux fois au score pour mener 4:3 à la pause. C'est la première fois que sept buts sont inscrits en première mi-temps d'un match de A-League. Après le retour des vestiaires, Perth a encore fait mouche deux fois, signant finalement une cinquième victoire consécutive pour la première fois de son histoire. C'est la troisième fois seulement que plus de huit joueurs trouvent le chemin des filets dans un même match de première division australienne, après les confrontations de 2007 entre Central Coast Mariners et le Sydney FC (4:5) et de 1977 entre Adelaide City et Mooroolbark(10:3). C'est par ailleurs la cinquième fois que neuf buts sont inscrits dans un match de A-League. Le record aurait pu être battu sans la performance d'Ante Covic. Le gardien de 40 ans s'est retourné un doigt à la 57ème minute sur un arrêt. Le kiné de Glory lui a aussitôt remis en place, ce qui a permis à Covic de faire deux nouvelles parades. Perth, qui n'a marqué que 15 buts au cours des 14 premières journées, en a inscrit 18 lors de ses cinq dernières sorties et n'est désormais à un point de la zone de qualification pour les play-offs.

