Longévité d'une petite sorcière et précocité de jeunes magiciens

· Juan Sebastian Veron bat des records de longévité avec Estudiantes· Record de précocité pour Dele Alli à Londres· Valse d'entraîneurs en Argentine et en Italie Tout cela est au menu, cette semaine, de la revue statistique de FIFA.com

45

matches de Ligue des champions de l'UEFA : c'est l'incroyable série de rencontres consécutives au cours desquelles le Bayern Munich a eu plus de possession de balle que son adversaire jusqu'à ce que le Real Madridmette fin à cette domination en obtenant 52 % de possession à l'Allianz Arena, ce 11 avril. La dernière fois que le Bayern avait été dominé en termes de possession remonte à une victoire 3:0 à Barcelone en 2013 (47 %). Le Bayern menait au score et à la possession quand Arturo Vidal a manqué l'occasion de doubler l'avantage des Bavarois à 2:0 sur penalty, dans le temps additionnel de la première période. Deux minutes après la reprise,Cristiano Ronaldoa mis un terme à sa plus longue période sans marquer en Ligue des champions, à savoir 659 minutes. Ensuite, l'exclusion de Javi Martinez a mis le Bayern en infériorité numérique. Le joueur portugais de 32 ans en a profité pour porter à 97 son nombre de buts inscrits dans la compétition – 20 d'entre eux ayant été marqués contre des équipes allemandes – pour offrir une victoire 2:1 au Real. La belle série de 17 victoires consécutives du Bayern à domicile en Ligue des champions a donc pris fin.

42

ans et un mois : c'est l'âge auquel Juan Sebastian Veron est devenu le cinquième joueur le plus âgé de la Copa Libertadores. La Brujita (la Petite Sorcière) n'avait plus évolué en compétition – en raison d'une suspension subie en 2011 – depuis qu'il était sorti de sa retraite en 2016. En mettant fin à son inactivité contre Barcelona, Veron est devenu le premier président de club à jouer en Libertadores et a relégué Oscar Aguirregaray – père de son coéquipier Matias à l'Estudiantes – au sixième rang des joueurs les plus âgés dans la compétition. Veron a également dépassé Hugo Gatti comme le joueur argentin le plus âgé à évoluer en Libertadores. Seul Faryd Mondragon (42 ans et 10 mois),Ze Roberto (42 ans et 8 mois), Ever Almeida et Rogerio Ceni (42 ans et 3 mois tous les deux) ont joué dans la compétition suprême des clubs en Amérique du Sud à un âge plus avancé que le meneur de jeu qui, il faut le saluer, cède son salaire au projet de développement d'Estudiantes. Barcelona a toutefois gâché la fête pour Veron en infligeant une troisième défaite d'affilée à Estudiantes en Libertadores. C'est seulement la deuxième fois que cela arrive dans l'histoire des Pincharratas.

40

buts et passes décisives combinés en Premier League anglaise : c'est le cap atteint par Dele Alli avant même d'avoir fêté ses 21 printemps ce 11 avril. Le milieu de terrain de Tottenham Hotspur pulvérise ainsi le record jusqu'ici détenu parCristiano Ronaldo(25) et égale les totaux cumulés de David Beckham (12), Steven Gerrard (13) et Frank Lampard (15). La frappe époustouflante de Dele Alli à l'occasion de la victoire 4:0 des Spurs sur Watford samedi était son 26ème but dans l'élite anglaise et il a également passes décisives à son actif. Quant à Cristiano Ronaldo, lorsqu'il évoluait comme milieu gauche offensif à Manchester United, il avait marqué 14 buts et donné 11 ballons décisifs avant d'atteindre ses 21 ans. Si Alli, qui totalise 13 buts au cours de ses 15 dernières apparitions sous le maillot frappé du coq, peut marquer encore 4 fois au cours des 7 derniers matches des Spurs dans l'édition 2016/17 du championnat d'Angleterre, il deviendra le cinquième non-attaquant à atteindre la barre des 20 buts en une seule saison de Premier League après Ronaldo (31), Lampard (22), Gareth Bale (21) et Yaya Touré (20).

15

penalties consécutifs : c'est ce que Fabinho avait réussi à convertir jusqu'à sa tentative manquée pour Monaco, ce 12 avril. Le Brésilien de 23 ans permet ainsi au club de la Principauté d'égaler un triste record en Ligue des champions de l'UEFA, détenu aussi par Anderlecht (2001-13) et le PSV (2004-16) : celui d'avoir raté quatre penalties successifs dans l'épreuve. Cette saison, malgré le 100 % de réussite de Fabinho dans l'exercice jusqu'hier soir, c'est Falcao qui prenait la responsabilité de tirer les penalties en Ligue des champions. Mais après avoir échoué contre Hugo Lloris (Tottenham) en novembre, et face à Willy Caballero (Manchester City) en février, Falcao, a été remplacé par Fabinho, qui a manqué le cadre contre le Borussia Dortmund. Dans le même temps, Kylian Mbappé est devenu, à 18 ans et 113 jours, le plus jeune joueur à réussir un doublé dans la phase des matches à élimination directe de la Ligue des champions, contribuant ainsi au succès des joueurs de Leonardo Jardim sur le score de 3:2. Monaco est par ailleurs devenu la deuxième équipe de l'histoire auteure de trois buts à l'extérieur trois fois de suite dans une campagne de Ligue des champions, après le Bayern Munich de Stefan Effenberg en 1999.

En bref 5 entraîneurs ont été démis de leurs fonctions à la tête de l'équipe d'Argentine au cours des 7 dernières années depuis le limogeage d'Edgardo Bauza après avoir été aux commandes pendant seulement 8 matches. En 30 années de 1974 à 2004, l'Albiceleste était passée par les mains d'autant de sélectionneurs (Cesar Luis Menotti, Carlos Bilardo, Alfio Basile, Daniel Passarella et Marcelo Bielsa) que lors des 7 dernières.