Les leaders techniques visent l'excellence avec le Diplôme de la FIFA au Japon

25 participants ont assisté au deuxième des quatre ateliers en personne

Le Diplôme de Leadership Technique de la FIFA est un cours de 18 mois comprenant également des apprentissages en ligne

Le groupe a visité la Fédération japonaise de football et a également bénéficié des perspectives d'une entreprise automobile multinationale

Atteindre l'excellence, voilà l'objectif affiché pour les 25 participants au deuxième module du nouveau Diplôme de Leadership Technique de la FIFA qui s'est tenu à Chiba, au Japon, du 4 au 9 décembre.

Les leaders techniques des Associations Membres et des confédérations du monde entier ont exploré le concept japonais de "Kaizen", axé sur l'amélioration continue, lors de cet atelier de six jours comprenant des visites d'étude chez Toyota, dans des écuries d'entraînement de sumo et à la Fédération japonaise de football.

Lors de ce voyage, le groupe a eu l'occasion de participer à une séance de questions-réponses avec l'ancien capitaine du Japon et actuel secrétaire général de la JFA, Tsuneyasu Miyamoto, ainsi qu'à une discussion avec l'ancienne Joueuse de l'Année de la FIFA et championne du monde, Homare Sawa.

Les participants, parmi lesquels figuraient Stipe Pletikosa (Croatie), Jaqueline Shipanga (Namibie) et Lili Bai (AFC), ont également abordé la question de l'excellence dans les domaines de l'identification et du recrutement des talents, de la formation des entraîneurs, des équipes nationales et du contrôle qualité.

"Le Japon s'est révélé être l'endroit parfait pour le deuxième module du Diplôme de Leadership Technique et la focalisation sur l'atteinte de l'excellence", a déclaré Jamie Houchen, responsable du leadership technique à la FIFA.

"La culture et la tradition japonaises, ainsi que l'accent mis sur la planification à long terme et la recherche de la qualité absolue, ont permis à tous les participants d'appréhender l'excellence dans un contexte différent. Plus important encore, ces enseignements sont destinés à être transmis au sein de leurs propres fédérations."

"Je pense que le lien entre Toyota et la performance élevée dans le football était très clair", a déclaré Lyson Zulu, directeur technique de la Fédération zambienne de football. "Toyota est humble et souhaite apprendre pour répondre aux besoins de ses clients. Ils ont le désir d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Il y a tellement de choses que les directeurs techniques peuvent apprendre de ces institutions performantes."

Jaqueline Shipanga a quant à elle souligné l'importance de l'aspect relationnel pour mener à bien des projets. "Ce deuxième module a été une excellente opportunité pour les directeurs techniques et les leaders d'approfondir leurs capacité à vraiment construire des relations, car je pense que c'est là que le succès se joue ", a-t-elle déclaré. "Quand les relations ont été établies, vous pouvez vous pencher de manière efficace sur la planification et la mise en œuvre de vos projets."

Qualification mondialement reconnue

"Le nouveau Diplôme de Leadership Technique de la FIFA, qui vise à devenir la 'qualification mondialement reconnue' pour les leaders techniques travaillant dans le domaine du football, a été lancé à Rio de Janeiro en mai", a rappelé Jamie Houchen.

"Lorsque nous avons lancé le Diplôme de Leadership Technique de la FIFA plus tôt en 2023, nous avons proclamé notre objectif de faire de ce cours une qualification mondialement reconnue qui contribue à former des dirigeants hautement qualifiés pour diriger le football dans le monde entier. Au vu de la qualité du travail présenté cette semaine au Japon et de la richesse des discussions et des débats, nous croyons sincèrement que nous sommes en bonne voie pour atteindre cet objectif", a poursuivi le responsable du leadership technique à la FIFA.

Cette formation de 18 mois prépare les leaders techniques à répondre aux défis qui les attendent, mais aussi à saisir les opportunités susceptibles de se présenter. Elle couvre cinq domaines :

Leadership technique Performance Formation des entraîneurs Football amateur Management

Le groupe se retrouvera à nouveau lors de deux autres événements en face-à-face en 2024, le prochain événement ayant lieu aux Pays-Bas en mai. Les 25 participants énumérés ci-dessous ont tous reçu une invitation personnelle pour rejoindre le programme :