Le Programme de développement des talents de la FIFA a pris de l’ampleur en 2023

Conçu dans le but d’aider les associations membres à atteindre leur plein potentiel et de donner à chaque talent sa chance, le programme a également pour ambition de poser les bases qui lui permettront de se pérenniser en optimisant les opportunités offertes à chaque fédération participante.

Cette initiative repose sur deux éléments clés : élargir le plateau des Coupes du Monde de jeunes et augmenter la fréquence de ces compétitions, et investir dans les académies. Concernant ce dernier point, l’objectif de la FIFA est que 75 associations membres disposent d’au moins une académie ou centre d’excellence d’ici à 2027 grâce au Programme des académies de la FIFA. Par ailleurs, le Président de la FIFA a réaffirmé son engagement et celui de l’instance mondiale en faveur du programme, via une enveloppe supplémentaire de USD 200 millions accordée pour le cycle 2023-2026.