Le football pour lutter contre l'oubli

Le football, outil dans les thérapies contre Alzheimer

Les souvenirs de match améliorent l'humeur des patients

L'initiative écossaise fête son 10ème anniversaire

Certaines images sont profondément gravées dans notre mémoire, et nombre d'entre elles sont liées au football. Comment peut-on oublier le jour où son pays a remporté la Coupe du Monde, celui où son équipe a soulevé un trophée longtemps convoité, ou encore celui où son joueur préféré a réussi le coup du chapeau dans un derby ? Cet oubli, la maladie d'Alzheimer se charge de le répandre dans les têtes.

L'année 2019 marque le 10ème anniversaire du lancement en Écosse d'un projet visant à utiliser le pouvoir unique du football comme thérapie contre cette maladie.

Nommée Mémoire du football, l'initiative a été lancée en 2009 grâce à une expérience de Michael White, historien du Falkirk Football Club. Avec des photos et des objets liés au football, il a pu reconnecter les patients avec leurs souvenirs, avec leur histoire personnelle. Ces instants amélioraient leur humeur et atténuaient la sensation - intrinsèque à la maladie - d'aliénation des patients par rapport à la société, intrinsèque à la maladie.

"Un des hommes de mon groupe avait joué avec le Celtic après la Seconde Guerre mondiale. Il est aujourd'hui décédé, mais je n'oublierai jamais la dernière fois que je l'ai vu. Alors qu'on le sortait de la pièce dans son fauteuil roulant, il a levé les pouces et crié : 'C'est le plus beau jour de ma vie'. À l'époque, j'ai pensé : 'Je n'en demande pas plus'", explique Michael à FIFA.com.

Des visages qui s'illuminent

Tout a commencé avec quatre groupes au Scottish Football Museum d'Hampden Park ainsi qu'à Aberdeen, Hibs et Falkirk. Ils ont rapidement reçu le soutien et l'expertise de la Scottish Alzheimer's Association et de la Glasgow Caledonian University. Aujourd'hui, il y a environ 300 groupes dans tout le Royaume-Uni, qui se réunissent chaque semaine.

"Vous rencontrez un homme qui vient vers vous la tête baissée, apparemment totalement absent, puis vous lui montrez une photo et son visage s'illumine instantanément", poursuit White. "Nous travaillons avec des kits à mémoire qui contiennent entre autres des photos, du savon, des baumes, des cartes avec des informations sur des joueurs. Le mois dernier, des paquets de cartes ont été lancés avec les profils de plusieurs joueurs mythiques comme Kenny Dalglish ou Gordon Banks, mais aussi des légendes du rugby comme Sandy Carmichael et Gavin Hastings, car ce projet a maintenant été étendu à d'autres sports comme le rugby, le cricket ou le golf."

