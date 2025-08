L'accessibilité érigée en priorité lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023™

La FIFA a donné la priorité aux initiatives d'accessibilité lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Arabie saoudite 2023™

Le commentaire audio descriptif permet aux personnes malvoyantes et aveugles de suivre le match tout en s'imprégnant de l'ambiance

Les salles sensorielles sont l'un des nombreux dispositifs d'accessibilité mis en place lors des compétitions de la FIFA

On peut tomber amoureux du football pour de nombreuses raisons : l'atmosphère, la ferveur, la passion, le bruit - sans parler du spectacle sur le terrain. Or, pour certains supporters, il est impossible de voir, d'entendre ou d'expérimenter cela à leur juste mesure.

L'ambition de la FIFA de rendre le football véritablement mondial et accessible à tous a conduit à un certain nombre d'aménagements lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023™, lesquels ont permis aux supporters en situation de handicap de pleinement savourer l'expérience d'une compétition estampillée FIFA.

L'accessibilité à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023 02:36

"Le football est notre passion, c'est quelque chose que nous chérissons. Nous voulons que le monde entier la partage", explique Hala Ousta, Directrice du département Diversité et Accessibilité de la FIFA. "L'accessibilité est un élément clé pour la FIFA et nous nous efforçons de faire en sorte que nos événements et nos tournois soient plus inclusifs, plus sûrs et plus faciles d'accès afin que tout le monde puisse y prendre part."

Le commentaire descriptif audio est l'une des initiatives clés. Il a été mis en oeuvre lors des récentes Coupes du Monde de la FIFA™, à Qatar 2022™ et Australie & Nouvelle-Zélande 2023™.

"Les commentaires audio-descriptifs sont proposés aux personnes aveugles et malvoyantes, ils offrent une possibilité supplémentaire d'écouter le match en direct et d'expliquer en détails ce qui se passe sur le terrain, les couleurs que portent les joueurs, les expressions des supporters... Ils leur permettent de vivre une expérience complète et de savourer les matches."

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ | Commentaires en audio-description 03:22

En plus des commentaires audio-descriptifs, la FIFA a également facilité l'accessibilité via des systèmes d'accompagnement en fauteuils roulants, d'assistance à la mobilité, et des mises à disposition de voiturettes de golf (le cas échéant), d'un plus grand nombre de sièges accessibles et de salons sensoriels.

Les billets Easy Access Amenity permettent aux personnes à mobilité réduite qui ne se déplacent pas en fauteuil roulant d'entrer sans tracas dans les stades. Les sièges Easy Access Standard ont, eux, une marche d'accès minimale et sont situés à proximité de toilettes accessibles.

Une équipe de Volontaires de la FIFA et des voies d'accès à l'extérieur du stade font partie d'un ensemble de dispositifs spécialement conçus pour rendre l'expérience du jour du match mémorable pour tous les fans de football.

Dans les deux stades où se sont déroulés les matchs, à savoir le King Abdullah Sports City Stadium et le Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, des salles adaptées ont été installées pour permettre aux supporters souffrant de déficiences sensorielles de s'éloigner de la ferveur du match lorsqu'ils en ont besoin.

"Parfois, l'ambiance d'un stade peut être un peu écrasante en raison du bruit, de la sonorité et des supporters. C'est donc un endroit où ils peuvent se retirer, où ils peuvent prendre du temps et de l'espace avant de sortir et de profiter à nouveau du match. Les salles sensorielles sont des endroits où ils peuvent se détendre et recommencer à apprécier le match", explique M. Ousta.

Certaines salles sont insonorisées et dotées d'éléments antistress pour aider les personnes souffrant de troubles du traitement sensoriel à profiter du match avec leur famille. Des casques antibruit sont également disponibles.

Ces salles sensorielles ont fait leur apparition lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2019™ au Qatar. Elles ont depuis été déployées à l'occasion d'autres compétitions, notamment la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. La conception de ces espaces à Djeddah était inédite pour le football saoudien, mais ils vont perdurer.

"Chaque fois que nous le pouvons, nous essayons d'en faire un héritage, c'est-à-dire quelque chose qui restera après notre départ", ajoute Ousta. "Nous nous réjouissons que ces salles soient utilisées au delà de cette Coupe du Monde des Clubs. Qu'elles fassent le bonheur de bien d'autres amoureux du football !"