vendredi 22 novembre 2019, 14:00

La semaine en chiffres

  • L'Éthiopie et le Venezuela créent la surprise

  • Les Italiens sans faute sur la route de l'EURO 2020

  • Les séries de buts de Gnabry, Mitrović, Pukki et Wijnaldum

500
100
MatchAnnéeOnt marqué deux buts ou plus...
Saint-Marin 0-13 Allemagne2006Podolski (4), Klose (2), Hitzlsperger (2), Schweinsteiger (2)
Espagne 12-1 Malte1983Rincon (4), Santillana (4), Maceda (2)
Pays-Bas 11-0 Saint-Marin2011Van Persie (4), Huntelaar (2), Sneijder (2)
France 10-0 Azerbaïdjan1995Djorkaeff (2), Leboeuf (2)
Angleterre 9-0 Luxembourg1982Blissett (3)
Espagne 9-0 Albanie1990Butragueno (4), Munoz (2)
Espagne 9-0 Autriche1999Raul (4), Urzaiz (2)
Espagne 9-0 Saint-Marin1999Luis Enrique (3), Etxeberria (2)
Russie 9-0 Saint-Marin2019Dzyuba (4), Smolov (2)
Belgique 9-0 Saint-Marin2019R. Lukaku (2)
Italie 9-1 Arménie2019Immobile (2), Zaniolo (2)
