vendredi 22 novembre 2019, 14:00
La semaine en chiffres
L'Éthiopie et le Venezuela créent la surprise
Les Italiens sans faute sur la route de l'EURO 2020
Les séries de buts de Gnabry, Mitrović, Pukki et Wijnaldum
500
100
|Match
|Année
|Ont marqué deux buts ou plus...
|Saint-Marin 0-13 Allemagne
|2006
|Podolski (4), Klose (2), Hitzlsperger (2), Schweinsteiger (2)
|Espagne 12-1 Malte
|1983
|Rincon (4), Santillana (4), Maceda (2)
|Pays-Bas 11-0 Saint-Marin
|2011
|Van Persie (4), Huntelaar (2), Sneijder (2)
|France 10-0 Azerbaïdjan
|1995
|Djorkaeff (2), Leboeuf (2)
|Angleterre 9-0 Luxembourg
|1982
|Blissett (3)
|Espagne 9-0 Albanie
|1990
|Butragueno (4), Munoz (2)
|Espagne 9-0 Autriche
|1999
|Raul (4), Urzaiz (2)
|Espagne 9-0 Saint-Marin
|1999
|Luis Enrique (3), Etxeberria (2)
|Russie 9-0 Saint-Marin
|2019
|Dzyuba (4), Smolov (2)
|Belgique 9-0 Saint-Marin
|2019
|R. Lukaku (2)
|Italie 9-1 Arménie
|2019
|Immobile (2), Zaniolo (2)
58
33
23
22
13
7
6
2