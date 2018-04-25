La semaine en chiffres

​Roberto Firmino égale l'Empereur

Une vague de buts pour le sacre des Canarinhas

Une reine au sommet à 40 ans

85 années s'étaient écoulées depuis les quatre sacres consécutifs en Coupe d'Espagne de l'Athletic Bilbao, dernière équipe à avoir réalisé cet exploit avant d'être imitée par le FC Barcelone. Lors de la victoire écrasante 5:0 des Blaugranas contre Séville ce 20 avril, Lionel Messi est devenu le premier joueur à trouver le chemin des filets lors de cinq finales de Coupe d'Espagne depuis la légende Telmo Zarra, il y a 68 ans.

59 ans s'étaient écoulés sans qu'un joueur de l'Inter Milan ne franchisse la barre des 25 buts en une saison de Serie A, même si le titre de capocannoniere a été remporté sept fois par un joueur nerazzurri, jusqu'à ce que Mauro Icardi réédite cette performance. Antonio Angelillo, un autre Argentin de la génération des Anges aux visages sales, avait inscrit 33 buts lors de la saison 1958/59.

31 buts inscrits (soit une moyenne de 4,43 par match) pour seulement deux encaissés, tel est le bilan du Brésil après son septième sacre en Copa América Féminine en huit participations. Pendant cette campagne, Formiga a établi un énième record en devenant, à 40 ans et 35 jours, la buteuse la plus âgée en compétition internationale, devançant ainsi l'Italienne Patrizia Panico (39 ans et 263 jours).

22 passes ont été effectuées par les joueurs des Seattle Sounders avant de concrétiser leur action sur une frappe surpuissante de Gustav Svensson contre Minnesota United. Lors d'Allemagne 2006, l'Argentine en avait réussi deux de plus pour terminer sur le somptueux but d'Esteban Cambiasso contre la Serbie et Monténégro.

16 ans après son premier trophée avec Feyenoord, Robin van Persie y a été de son but pour décrocher un deuxième titre, après une 16ème victoire consécutive en Coupe des Pays-Bas au stade De Kuip. À 18 ans, RVP avait disputé la finale de la Coupe de l'UEFA 2002, où le doublé de Pierre van Hooijdonk face au gardien Jens Lehmann avait permis au Feyenoord de s'imposer 3:2.

10 buts en Ligue des champions de l'UEFA ont été inscrits par Roberto Firmino en seulement 11 apparitions, un record historique qu'il partage avec Adriano. Il avait fallu respectivement 39 et 23 matches à Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de la compétition (120 buts), et à Lionel Messi (100) pour atteindre cette barre.

10 buts en quatre matches, telle a été la performance de Marcus Berg. Le triplé de l'attaquant contre Al Nasr a permis à Al Ain de remporter le championnat des Émirats Arabes Unis et au Suédois de passer de la troisième à la première place du classement des buteurs avant la phase finale.

5,3 c'est la moyenne de buts marqués lors des confrontations entre Dijon et Lyon en Ligue 1 après la récente victoire 5:2 des Gones en Côte-d'Or. Lors de ce match, Memphis Depay est devenu le premier Néerlandais à inscrire 15 buts dans une saison de l'élite française depuis Johnny Rep en 1979/80.