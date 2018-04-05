Ronaldo magique et Ibracadabra

Fin de série en Australie

Le dernier tour d’ Ibracadabra

CR7, El Pistolero et Pek à l’affiche

Cette semaine sur FIFA.com, Cristiano Ronaldo, David Pizarro, Luis Suarez et Zlatan Ibrahimovic sont les stars des stats.

19 heures et 48 minutes se sont écoulées depuis le dernier but encaissé par Enaut Zubikarai. Invaincu lors de sa dernière sortie, le gardien espagnol d’Auckland City n’a plus été chercher le ballon au fond de ses filets en Football Championship néo-zélandais depuis 918 minutes. Il améliore ainsi de 372 minutes le précédent record, établi par Waitakere United il y a dix ans. City en a profité pour s’imposer devant la Team Wellington en finale. En Ligue des champions de l’OFC, Zubikarai n’a plus été battu depuis 863 minutes, ce qui constitue un autre record.

17 ans et un mois ont passé entre le deuxième et le troisième but de David Pizarro en Copa Libertadores. Il s’agit du deuxième écart le plus long entre deux réalisations dans cette compétition, après celui enregistré par Roque Santa Cruz (presque 18 ans).

17 heures et 36 minutes, c’est la durée de l’interminable traversée du désert de Luis Suarez en Ligue des champions de l’UEFA. L’Uruguayen a mis fin à cette disette en marquant contre l’AS Rome, sur son 31ème tir de la saison. Il s’installe par la même occasion à la cinquième place du classement des meilleurs buteurs barcelonais en Ligue des champions, à égalité avec Luis Enrique (19 buts), mais derrière Patrick Kluivert (20), Neymar (21), Rivaldo (22) et Lionel Messi (100).

12 tentatives auront été nécessaires pour qu’une équipe allemande ne s’impose en déplacement à Séville. Kaiserslautern, l’Alemannia Aachen, Mayence, Schalke 04, le VfB Stuttgart (deux fois), le Borussia Dortmund, Hanovre, Fribourg et le Borussia Mönchengladbach (deux fois) ont tous échoué par le passé. En s’imposant 2:1 en Andalousie, le Bayern Munich a mis fin à une série de cinq défaites de rang en Espagne.