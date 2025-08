La première promotion du Diplôme FIFA Guardians de prévention en faveur des enfants dans le sport saluée lors du Sommet sur la prévention de la FIFA

Le premier Sommet sur la prévention de la FIFA a eu lieu au siège de la FIFA les 25 et 26 octobre 2023

Plus de cent apprenants issus de 70 associations membres ont obtenu le diplôme FIFA Guardians de prévention en faveur des enfants dans le sport, dont Johanna Wood, membre du Conseil de la FIFA

Le Sommet a réuni un grand nombre de parties prenantes du football pour une pratique sûre du sport

Dans le cadre de son engagement à améliorer la prévention dans le football grâce au programme FIFA Guardians™, la FIFA a accueilli le Sommet sur la prévention, les 25 et 26 octobre derniers, avec un double objectif.

Le premier était de rendre hommage à la centaine "d’apprenants FIFA" issus de 70 associations membres, six associations régionales et deux confédérations désormais titulaires du diplôme FIFA Guardians de prévention en faveur des enfants dans le sport. Parmi les diplômés figure notamment Johanna Wood, membre du Conseil de la FIFA et présidente de la Fédération Néo-Zélandaise de Football. Par un bref discours, celle-ci a insisté sur la nécessité qui incombe à ce groupe de faire profiter de son réseau pour continuer à faire avancer les lignes et de soutenir les membres de leurs communautés respectives.

Sommet sur la prévention de la FIFA 04:41

Le second objectif du Sommet était de promouvoir les bonnes pratiques et les enseignements tirés en matière de prévention. Les responsables de la prévention de nombreuses associations membres de la FIFA, des confédérations, des experts mondiaux et des représentants des différentes parties prenantes en faveur d’une pratique sûre du sport (Comité International Olympique (CIO), Conseil de l’Europe ou encore Centre pour le sport et les droits de l’homme, la FIFPRO et Army of Survivors) étaient présents aux côtés d’anciens footballeurs internationaux et de la cheffe du département de l'Arbitrage féminin de la FIFA, Kari Seitz, pour assister à une myriade de débats et de présentations.

C’est Gianni Infantino, le Président de la FIFA, qui a ouvert le Sommet en adressant un message vidéo à une salle comble.

Sommet sur la prévention de la FIFA | Message du Président de la FIFA 02:56

Trois survivants de la violence dans le sport (l’ancien footballeur Dion Raitt, l’ancien rugbyman Sébastien Boueilh et l’ancienne joueuse de tennis Mathilde Grenet) ont ouvert les débats en livrant des témoignages poignants. Chacun a fait part de son expérience personnelle, avant de partager de précieux conseils avec les apprenants, qui pourront les appliquer dans leurs nouvelles fonctions.

Boueilh a signalé qu'un numéro vert à l’intention des enfants avait connu une hausse de 20% des appels suite à la diffusion sur TF1 d’un téléfilm inspiré de son histoire. Il a également attiré l’attention des diplômés sur le traumatisme que représente un premier contact avec des victimes, les enjoignant à prendre soin d’eux-mêmes. Grenet, quant à elle, a invité les diplômés à sensibiliser leurs directions respectives au concept de prévention. Elle préconise des échanges francs et ouverts et un engagement à traiter chaque affaire de façon confidentielle, avec empathie et impartialité. "L’affaire impliquant la Fédération américaine de gymnastique et Larry Nassar est là pour nous rappeler que toute autre attitude pourrait avoir de graves conséquences."

Ancienne internationale anglaise d’Arsenal, Kelly Smith est, elle aussi, revenue sur son cas personnel. Au cours de son immense carrière, la jeune femme a dû combattre une addiction à l’alcool, après deux graves blessures en 2002 et 2003. À l’époque, il n’existait pas de réseaux de soutien. Lorsqu'elle a raccroché les crampons, en 2016, son club en Angleterre n’avait toujours pas de responsable de la prévention. Smith travaille désormais comme entraîneure dans le nord de Londres. Elle se dit fière de constater que le nombre de personnes concernées par la santé des joueuses a sensiblement augmenté. Elle y voit le signe d’une meilleure compréhension et d’une plus grande importance accordée au bien-être des footballeurs et des footballeuses, à tous les niveaux.

Marie-Laure Lemineur, cheffe du département Protection et prévention à l’égard des enfants de la FIFA, a conclu ces deux jours d’échanges en rappelant aux participants que les changements systémiques prenaient du temps.

"La prévention est un marathon, pas un cent mètres », résume-t-elle. Je suis certaine que la FIFA a éveillé les consciences sur le fait que le développement du football ne se cantonne pas aux performances sportives, mais implique également un devoir de protection envers les plus vulnérables."

Plus de 7 000 personnes ont suivi le cours de niveau 1 du module en ligne "principes essentiels de prévention". La formation devrait bientôt être disponible en arabe, en plus de l’anglais, du français et de l’espagnol. Lemineur, pour sa part, constate que les principes de base de la prévention font l’objet d’un intérêt toujours plus grand.

"La mission de notre département est d’assurer la protection de tout le monde, et ce à tous les niveaux du football. La violence peut toucher chacun et chacune d’entre nous, qu’il s’agisse d’un bénévole se faisant maltraiter lors d’une Coupe du Monde, ou d’une arbitre faisant l’objet de harcèlement sexuel sur un terrain. Nous pouvons toutes et tous en être la cible. Toutefois, les recherches montrent que certains groupes sont plus susceptibles que d’autres d’être visés par des comportements blessants ou des violences sexuelles."

"Il s’agit des enfants, garçons et filles, des femmes, des membres de la communauté LGBT, des athlètes handicapés et, bien entendu, de tous ceux qui aspirent à devenir des athlètes d’élite et d’atteindre le très haut niveau."

Les participants ont quitté Zurich pour rentrer chez eux, aux quatre coins du monde. Ils emmènent avec eux une énorme quantité d’informations, beaucoup de matière à réflexion et, naturellement, un carnet d’adresses bien fourni. Le mot de la fin revient à Julie Ann Rivers-Cochran, directrice générale de The Army of Survivors, qui a animé une table ronde lors de la première journée.

"De mon point de vue, c’est un privilège et un honneur d’initier ce changement et de me faire l’avocate de ceux que l’on n’entend pas d’habitude. Travailler dans la prévention à tous les niveaux d’une organisation sportive, c’est une façon de dire : 'Je vous rends hommage. Je vous crois, je suis là pour vous'."

"Lorsqu’ils évoquent le moment où ils ont parlé pour la première fois, les survivants se souviennent souvent de la personne qui leur a dit : 'Je te crois. Ce n’est pas ta faute'. Si vous décidez de vous impliquer dans le domaine de la prévention, que ce soit avec la FIFA ou sein d’associations comme la nôtre, voilà le genre de messages que vous entendrez. C’est une occasion unique de changer l’avenir du sport, qui pourra alors se concentrer sur les athlètes et leur bien-être."

Le saviez-vous ?

Conçu par la FIFA et l’Open University (OU) en coopération avec des experts, des praticiens et des universitaires issus du monde entier, le Diplôme FIFA Guardians de prévention en faveur des enfants dans le sport est une expérience d’apprentissage ouverte ayant été lancée en janvier 2021. Le programme se compose de cinq modules dispensés en ligne, principalement destinés aux responsables de la prévention en faveur des enfants (les “apprenants de la FIFA”) des 211 associations membres de la FIFA. Ces apprenants ont accès à des webinaires, des forums, des séminaires interactifs et des évaluations qui leur permettront de découvrir un éventail de mesures potentielles et les meilleures pratiques de prévention dans le sport.

La Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Costa Rica 2022™ a été l’occasion de découvrir le tout premier programme de prévention mis en œuvre lors d’une compétition de jeunes de la FIFA. Préconisées par des experts, des mesures concrètes ont été mises en place pour assurer la protection et le bien-être des joueuses et des adultes qui participaient à l’événement ou y assistaient, conformément à l’engagement de la FIFA à intégrer des mesures de prévention à tous les échelons du football.

En octobre 2022, 12 jeunes Indiens ont écrit une page d'histoire en participant en tant que bénévoles à la prévention de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™. Pour la première fois dans une compétition de jeunes de la FIFA, ce groupe s’est vu confier la mission d’apporter son soutien à l’équipe en charge de la prévention sur site. Dans le cadre de leur préparation, ces bénévoles ont été amenés à suivre le cours 1 du Diplôme FIFA Guardians™ de prévention en faveur des enfants dans le sport.

