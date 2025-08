La FIFA et le HCR célèbrent la Journée internationale de la Paix

La FIFA et le HCR ont signé en juillet 2023 un protocole d'accord afin de s’engager à travailler ensemble auprès des personnes éloignées de force de leur communauté

Lors de la récente Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, les deux organisations ont pu "S'unir pour la paix" et offrir une expérience de match particulière à un groupe de réfugiés

La Fondation FIFA soutient plusieurs organisations à but non lucratif qui utilisent le football au service de la protection et de l'intégration des réfugiés

La Journée internationale de la Paix est célébrée le 21 septembre de chaque année dans le monde entier. L’Assemblée générale des Nations unies estime que cette journée consacrée au renforcement des idéaux de paix doit se traduire par une période de 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu.

António Guterres, le secrétaire général des Nations unies, a déclaré : "Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de paix. Les conflits et la guerre provoquent dévastation, pauvreté et famines, et chassent des dizaines de millions de personnes loin de leur foyer. Le monde s’enfonce dans une situation de chaos climatique. Même des pays pacifiques sont en proie à des inégalités criantes et à la polarisation politique."

Le 12 juillet dernier, la FIFA et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés ont signé un protocole d’accord visant à fortifier les liens de longue date qui unissent les deux entités. Via cet accord, les deux organisations s’engagent à travailler en étroite coopération auprès des personnes déplacées et à contribuer au renforcement des communautés à travers un meilleur accès au football, à l’éducation et à de nouvelles opportunités.

La cérémonie de signature, tenue à Genève (Suisse), avait réuni Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Les deux dirigeants s’étaient alors engagés à poursuivre la relation entre les deux organisations en s’appuyant sur le football comme un vecteur de progrès social, un des piliers de la vision du Président de la FIFA.

La cérémonie de signature s’était tenue huit jours avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™, ceci afin que le nouveau partenariat puisse s’appliquer à l’épreuve. Les deux entités ont profité de la compétition pour appeler la communauté footballistique à « S'unir pour la paix ». Lors des huitièmes de finale, les capitaines ont été invitées à porter des brassards promouvant cette cause tandis que des messages ont été affichés sur les panneaux à DEL au bord du terrain, les écrans géants des stades et les réseaux sociaux. Ce message essentiel a ainsi pu bénéficier d’une énorme visibilité auprès d’un public mondial.

Pendant la compétition, quarante réfugiés contraints de fuir leur pays face aux conflits ont été invités à assister à un match à Melbourne / Naarm, la ville où ils ont élu domicile.

Ils ont pu profiter d’une visite guidée du stade en amont du huitième de finale Colombie – Jamaïque et posé avec le drapeau de la campagne « Unite for Peace » (S’unir pour la paix), déployé lors de la cérémonie d’avant-match. Après un passage par les vestiaires des joueuses, les zones de compétition, le tunnel d’accès au terrain ou encore les espaces réservés aux médias, ils ont pu laisser un cadeau pour chacune des équipes et des arbitres. Il s’agissait de ballons conçus par Gerald, un jeune réfugié camerounais vivant en Italie, dans le cadre du concours « Dream Balls » organisé par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Les réfugiés, originaires d’Afghanistan, de Syrie, du Myanmar et d’Ukraine, ont vécu une journée divertissante et sportive aux côtés de représentants de la FIFA et du HCR, tous unis par leur amour du sport. Parmi eux se trouvaient des joueuses de l’équipe nationale d’Afghanistan, des membres de la Hope Australia Soccer Academy ainsi que des familles qui ont quitté l'Afghanistan grâce à l’aide de la FIFA.

Soutenir les ONG qui travaillent auprès des réfugiés

La Fondation FIFA soutient des projets locaux misant sur la capacité du football à générer un changement social positif et à s'attaquer aux défis les plus urgents auxquels sont confrontés les enfants et les jeunes défavorisés dans le monde entier. À travers son programme Community, elle invite les ONG à mettre en place des initiatives qui contribuent aux Objectifs de développement durable en promouvant notamment la santé, le bien-être, l’éducation, l’égalité des sexes, l’aide aux communautés défavorisées, la lutte contre les inégalités, la paix, la justice et l'efficacité des institutions dans une optique de bonne gouvernance et de croissance économique.

En 2023, le programme Community de la Fondation FIFA a soutenu 114 organisations dans des projets, événements et initiatives tout au long de l'année, y compris plusieurs organisations qui utilisent le football pour la protection, le développement et l'intégration des réfugiés, favorisant ainsi la paix et l'acceptation au sein des communautés où elles interviennent.