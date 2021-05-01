L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude, FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"Romelu et moi, on a grandi dans la pauvreté… et on sait qui sont nos vrais amis : on filtre et on vit dans notre bulle. La notoriété apporte quelques avantages, notamment à Rome où certains restaurants nous offraient le repas, mais ça ne change rien à nos valeurs : célébrité ou pas, argent ou pas, on reste ce qu’on a toujours été, car nos parents nous ont donné un cadre. Ce sont les autres qui nous regardent autrement : quand tu réussis, on te voit comme un portefeuille, pas comme un être humain..." - Jordan Lukaku, défenseur du Royal Antwerp (RTBF)

"C'est un ordinateur, Benzema. Il comprend le foot. Il est brillant d'intelligence de jeu, il ne perd pas un ballon, il donne le tempo au match, il mène l'attaque, finit les actions, pied droit, pied gauche, de la tête. C'est l'attaquant français le plus complet qu'on n'ait jamais eu !" - Christophe Dugarry, ancien attaquant de la France, (L'Équipe)

"Je me trouve sur le chemin pour rentrer chez moi après avoir commenté la rencontre et je m'attends à être intercepté par Kanté" - Gary Lineker, ancien attaquant de l'Angleterre

"Je n'ai pas le sentiment d'avoir perdu un point mais trois. On est des ânes d'avoir perdu ce match" - Pascal Plancque, entraîneur de Nîmes, après la défaite face à Lens (1-2)