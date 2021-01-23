L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude, FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"J'y ai pris un vrai plaisir. Entrer sur la pelouse lors d'une Coupe du Monde est un grand moment. En revanche, courir après Messi pendant 90 minutes ne m'a pas facilité la reprise ! Mais j'étais fou de joie d'être là et d'affronter l'un des plus grands joueurs de l'histoire" - Aron Gunnarsson, milieu de terrain de l'Islande, à propos de sa participation à Russie 2018 (FIFA.com)

"C’est vrai qu’il abuse un peu avec les ratés devant le but, mais il continue à chercher sa forme, à chercher le déclic. C’est incroyable qu’il arrive à marquer ce but en fin de match, et qu’en même temps il rate une telle occasion en première mi-temps. Je pense que je peux l’aider à faire beaucoup mieux" - Andre Villas-Boas, entraîneur de l'Olympique de Marseille à propos de Dario Benedetto

"Ronaldo s’exprime plus que Messi et il s’entend avec tout le monde dans le vestiaire. Il entretient de bonnes relations avec tous. Peut-être que comme nous parlons la même langue, ça facilite les choses. Mais les deux ont leur propre façon de faire preuve de leadership. Messi le fait par ses actions. Il le démontre quand il reçoit le ballon, avec sa volonté de gagner le match et tous ses coéquipiers le remarquent" - Arthur, milieu de terrain brésilien de la Juventus (Desimpedidos)

"Je continue de penser que les gens ne sont pas toujours très reconnaissants vis-à-vis de cet engagement. Regardez quelques secondes ce que le PSG de QSI a fait pour la Ligue 1. Pastore, Ancelotti, Thiago Silva, Ibrahimović, Beckham, Cavani, Neymar, Mbappé, Marquinhos, Verratti, Di María, Icardi, Navas... Ils sont tous venus dans le Championnat de France grâce à qui ?" - Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, à propos de Qatar Sport Investments (France Football)

"Est-ce que je crois au Scudetto ? Je crois en Zlatan." - Zlatan Ibrahimovic, attaquant de l'AC Milan (Sky)

"J'ai toujours dit qu'un seul joueur ne pouvait pas changer une équipe. J'avais tort. Depuis son arrivée, Bruno Fernandes a porté l'équipe par ses performances individuelles. Il fait des passes décisives, il marque des buts. Il sait ce qu'il faut faire pour bien jouer au football." - Dimitar Berbatov, ancien attaquant de Manchester United (L'Équipe)

"D’après moi, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, il manque un but par match au Real, qui n’a aujourd’hui plus de buteur spécialiste. Pour le futur, Håland me semble être d’une catégorie supérieure. C’est une machine. Il fait des choses qui n’ont jamais été vues dans le monde du football. C’est un joueur qui m’excite beaucoup." - Jorge Valdano, ancien directeur sportif du Real Madrid (Onda Cero)

"Mesut, c'est comme si vous imaginiez un orchestre en musique. C'est qui joue qui joue le ballon au bon moment. Le timing de sa passe est exceptionnel, mais la créativité de sa passe l'est aussi. Dans chaque situation qu'il affronte, il trouve la bonne réponse et c'est du génie" - Arsène Wenger, Directeur du Développement du Football Mondial de la FIFA, et ancien entraîneur d'Arsenal, à propos de Mesut Özil (BeIN Sports)