L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude, FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"Pour moi, c'est le meilleur [attaquant français de l’histoire, ndlr]. Il le prouve, il joue au Real Madrid depuis très longtemps, il compte plus de 500 matches, tous les buts... Au final, son palmarès, tout ce qu'il a accompli ici parle pour lui-même. Pour moi c'est le meilleur, oui, c'est très clair" - Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid, à propos de Karim Benzema

"J’ai le même poids qu’il y a quelques semaines mais entre-temps j’ai marqué des buts. Quand je marque, je maigris en fait" - Dimitri Payet, milieu de terrain de l'Olympique de Marseille

"Quand on gagne la Coupe du Monde, on reste un champion à jamais. Personne ne pourra nous enlever ce titre" - Xavi, champion du Monde 2010, au micro de FIFA.com

"Quand j’étais plus jeune, je regardais tout le temps Ronaldo et Romario. C’étaient les meilleurs attaquants de l’époque. Le Brésil a toujours eu de grands attaquants. Il y a beaucoup à apprendre en les observant. J’étais hypnotisé par les maillots jaunes qui portaient les numéros 9, 10 et 11. Quand j’avais 16 ans, je me répétais tout le temps qu’il était possible d’atteindre le sommet, quel que soit le pays d’où l’on vient" - Robert Lewandowski, The Best Joueur de la FIFA

"N'importe quel trophée en jeu cette année aurait été pour toi, et c'est vrai. Tu as été extraordinaire, tu l'es depuis longtemps. Pour être capable de terminer devant les deux monstres (Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ndlr), il faut faire quelque chose de spécial. Moi je n'ai pas pu le faire, donc tu as gagné quelque chose que je n'ai jamais remporté. Je respecte ça, tu es exceptionnel depuis très longtemps donc bravo" - Thierry Henry, s'adressant à Robert Lewandowski (Youtube)

"C'est une cicatrice qui restera là toute ma vie, mais avec le recul et le deuil que j'ai fait sur cet événement, je n'ai aucun souci pour en parler. Je n'ai pas le choix, il faut avancer. La vie n'est pas toujours droite. Il y a des hauts et des bas. Quand c'est haut, c'est bien, c'est facile. Tout vous réussit, mais quand on est sur la pente descendante, c'est là qu'on voit les personnes qui ont du caractère" - Laurent Koscielny, ancien défenseur de l'équipe de France, à propos de la Coupe du Monde 2018 manquée pour cause de blessure

"Quand j’avais quatre ans, on m’a simplement mis dans le but. Il n’y avait pas de gardien et comme nous nous entraînions sur une surface synthétique, personne ne voulait aller dans le but. J’étais le dernier arrivé, alors j’ai dû m’y coller. J’ai bien joué ce jour-là et je n’ai plus jamais quitté les cages. L’Allemagne a produit beaucoup de grands gardiens : Sepp Maier, Toni Schumacher, Oliver Kahn… Buffon et Van der Saar ont aussi marqué leur époque. Il y a eu énormément de gardiens de légende. C’est donc une récompense très spéciale" - Manuel Neuer, Gardien de la FIFA 2020

"Beaucoup de gens sont sans doute surpris de me voir à cette place. Je pensais que le titre allait revenir à Hansi Flick car le Bayern a vraiment fait une saison incroyable. Malgré tout, nous sommes très fiers de cette victoire. C’est un grand honneur, j’ai encore du mal à y croire. J’ai le plus grand respect pour Marcelo Bielsa, qui fait de l’excellent travail à Leeds. Mais Hansi Flick mérite aussi cette récompense" - Jürgen Klopp, Entraîneur de la FIFA pour le Football Masculin