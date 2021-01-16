L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude, FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"Ibrahimovic a toujours dit qu'il me considérait comme une idole mais je le considère, moi, comme un cas unique, un exemple pour le football. Même si je n'avais pas souffert de toutes les blessures que j'ai eues, je n'aurais jamais pu jouer jusqu'à 40 ans comme lui" - Ronaldo, ancien attaquant du Brésil (__Gazzetta dello Sport)

"Naples veut toujours jouer un beau football. Mais parfois, être moche est une bonne chose. On ne peut pas toujours être Brad Pitt, avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Parfois, il faut aussi savoir être un peu moche. Comme moi" - Gennaro Gattuso, entraîneur de Naples (Sky Sport)

"Håland est le visage de Dortmund et je pense qu'il n'est pas encore à son apogée. C'est une machine. Un ouragan qui vous souffle dessus. Pour moi, il est sensationnel alors qu'il n'a que 20 ans" - Lothar Matthäus, à propos de Erling Håland (Sky)

"Je n'aime pas jouer dans des stades vides. C'est comme aller au cirque et ne pas voir de clowns" - Cristiano Ronaldo, attaquant de la Juventus (Canal +)

"Vous approchez de la fin de votre contrat avec Arsenal. Si vous ne receviez qu'une seule offre et qu'elle venait de Tottenham, préféreriez-vous prendre votre retraite que signer pour Tottenham ?"

"Question facile. La retraite !" - Mesut Özil, milieu de terrain d'Arsenal, lors d'un chat sur Twitter

"Mais qui lui a dit que Tottenham voulait de lui ?" - José Mourinho, entraîneur de Tottenham

"En Pologne, nous avons ce complexe d'infériorité. Personne n'a jamais été nommé meilleur joueur du monde. Quand vous êtes enfant, vous n'avez pas de superstars à suivre. Les recruteurs disent toujours des choses comme : 'Il est assez doué... pour un enfant polonais'. Nous avons donc le sentiment que personne n’est jamais assez bon, qu’aucun d’entre nous n’atteindra jamais le sommet. Les enfants de Pologne ne sont pas censés être les meilleurs au monde. Ce n’est tout simplement pas censé arriver. Alors, quand J'ai reçu le trophée, je n'arrivais pas à y croire" - Robert Lewandowski, The Best - Joueur de la FIFA 2020 (The Player's Tribune)

"Si Jérémie Boga manque de volonté, alors je le laisse partir, précisément parce que je l'aime. Je pense qu'il n'est pas très inspiré en ce moment, mais j'espère qu'il n'est que fatigué. Il se peut qu'il soit un peu secoué par le marché, mais si c'est le cas, il doit revenir sur terre" - Roberto De Zerbi, entraîneur de Sassuolo

"Quand je le regarde jouer depuis un an, je n'ai pas l'impression qu'il ait envie de casser la baraque. Dans son langage corporel, je ne perçois pas l'envie. A force de l'observer, j'ai de gros doutes sur sa personnalité. Je sens qu'il n'aime pas la concurrence. A l'Inter, il était très impressionnant mais il était la star indiscutable et le capitaine. A Paris, il est une vedette 'normale' et passe derrière Neymar, Mbappé et quelques autres." - Jean-Pierre Papin, ancien attaquant de la France, à propos de Mauro Icardi (France Football)

"On rêvait évidemment de gagner ce trophée mais ce n'est pas le cas. C'est le PSG qui l'a soulevé. Le chambrage, c'est normal. Ça s'est déjà passé avec leur défaite en finale de la Ligue des Champions et maintenant, c'est à nous de souffrir un peu" - André Villas-Boas, entraîneur de l'Olympique de Marseille