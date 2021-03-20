L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude, FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"Pour moi, comme pour la plupart de mes coéquipiers je pense, ça représente un rêve de gosse. Quand je regardais les matches enfant, j'imaginais y participer un jour. Zinédine Zidane était mon idole, j'adorais le regarder. J'ai aussi été marqué par Ronaldo, qui était un joueur phénoménal, et aussi Ronaldinho. Je dirais que ce sont les trois que j'aime le plus" - Dušan Tadić, capitaine de la Serbie (FIFA.com)

"Il ne se soucie de rien d'autre que du but. Il sait que dans sa finition, il est mortel. Il est tellement puissant et adroit face au gardien... J'aime sa façon dont il croit en ses capacités. Son arrogance est également un bon atout" - Thierry Henry, ancien attaquant de la France, à propos d'Erling Håland (Sky Sports)

"Karim est incroyable. Je suis un de ses fans depuis que je joue au Brésil et que je regarde ses matchs. Jouer avec Karim est facile, c'est le meilleur attaquant du moment. Jouer avec Karim est bon pour moi, c'est comme avoir une idole toujours avec soi. Il me dit toujours ce que je dois faire, et il aime aussi jouer avec moi. Je l'écoute toujours, parce que je suis sûr qu'il le fait pour que je puisse progresser" - Vinicius Junior, attaquant du Real Madrid, à propos de Karim Benzema (El Pais)

"Si vous jouez avec NG, vous jouez toujours avec au moins un demi-homme de plus, c'est unique. C'est un plaisir d'être son entraîneur, c'est un grand cadeau pour moi, un gars si humble, et qui est d’une si grande aide sur le terrain." - Thomas Tuchel, entraîneur de Chelsea, à propos de N'Golo Kanté (BT Sport)

"Je porte le numéro 23 parce que LeBron James m'inspire. J'avais le 24 parce que c'est le jour où ma fille est née. J'ai eu une petite dispute avec ma femme pour ce changement, mais au final elle a compris. Ce qui m'impressionne chez LeBron, c'est le fait qu'il réussit à changer une équipe, amenant tous ses coéquipiers au meilleur niveau. Cristiano Ronaldo est le LeBron James du football. Il a du talent, l'envie de travailler dur et la longévité, et il apporte son envie de gagner dans chaque équipe" - Nicolo Barella, milieu de terrain de l'Inter Milan (Sky Sport)

"Je ne suis pas un méchant garçon, bien au contraire. Si tu veux réussir, il faut avoir un très bon caractère, mais aussi cette personnalité à vouloir toujours être le meilleur, toujours vouloir gagner, progresser. Ça va te différencier. Il y a beaucoup de très bons joueurs. Des excellents n'ont pas réussi à devenir pro et, pour ces cas-là, la mentalité a une très grande part de responsabilité. Mon caractère et ma personnalité m'ont permis de faire de très belles choses. Ça m'aidera encore à aller au plus haut niveau" - Mattéo Guendouzi, milieu de terrain du Hertha Berlin (France Football)

"Quand j’avais 6 ans, je n’avais qu’une seule idole : Roberto Baggio. Puis Alessandro Del Piero est devenu mon modèle. Et plus tard, la légende d’Arsenal, Thierry Henry. Ses mouvements, les courses en profondeurs, sa finition... En tant que jeune footballeur, c’étaient les qualités que je voulais avoir. Je voulais imiter Henry dans tous les domaines" - Robert Lewandowski, attaquant du Bayern Munich (Bild)

"Quel beau voyage tu fais ! Je t'admire beaucoup et ce n'est un secret pour personne. Félicitations pour avoir battu mon record de buts en matches officiels. Je poste cette photo en ton honneur, avec beaucoup d'affection, comme le symbole d'une amitié qui existe depuis de nombreuses années."

"Karim Benzema est le meilleur joueur du monde. C’est un joueur exceptionnel. Il fait une saison fantastique, l’an dernier, il a fait une saison fantastique et il a fait plusieurs saisons fantastiques au cours de sa carrière. C’est un grand honneur de jouer à ses côtés. C’est vraiment un régal pour moi de lui donner des ballons. Il est remarquable à la finition. Et puis c’est aussi un super mec" - Rodrygo, ailier du Real Madrid (FIFA.com)