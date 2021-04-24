L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude, FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"C’est un mouvement qui commence avec Colin, je joue d’abord avec lui. J’élimine ensuite deux joueurs sur un crochet et j’ai vu Mauro devant le but. J’avais envie de faire un coup du foulard et comme je le dis toujours, mon coup du foulard est meilleur que mon pied droit ! C’est pour ça que j’ai décidé de faire ça. Ça s’est bien fini avec un but et c’est ça le plus important" - Angel di Maria, ailier du Paris Saint-Germain à propos du geste technique qu'il a réalisé face à Anger en Coupe de France

"J'étais heureux d'être remplaçant. Je ne voulais pas jouer, mon esprit n'était pas là. J'avais l'impression de ne plus être moi-même. Quand je jouais, j'avais l'impression que le jeu me passait sous le nez, je ne voulais pas être là. J'ai songé à faire une pause" - Jesse Lingard, ailier de West Ham, à propos de sa période délicate vécue à Manchester United (Presenting)

"Nous devons gagner quelque chose. Je veux juste gagner quelque chose; je n'aime pas jouer et ne pas gagner. Je suis un mauvais perdant, je serai toujours un mauvais perdant, donc chaque fois que je joue, je veux gagner" - Paul Pogba, milieu de terrain de Manchester United (Sky Sports)

"Si je suis chanceux? Oui, d'être ici dans ce grand club. Je ne pense pas que je sois désastreux comme entraîneur. Je ne suis pas non plus le meilleur, c'est sûr" - Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid

"Il n’y a pas de clans, il n’y a aucun clan, ça n'existe pas, on n’est pas dans Koh-Lanta. On a créé ce contexte car il y a plein d’infos qui sont sorties. On a eu l’impression que quelqu’un voulait nuire au vestiaire. Au final, avec du recul, si tu regardes la situation, qu'est-ce qu’il s’est passé de grave ? Rien. On a créé ce contexte en faisant croire qu’il y a des clans" - Yacine Adli_, milieu de terrain de Bordeau_x