L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude, FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"Il y a beaucoup d'intensité. Quand le coach est arrivé, on a eu beaucoup de courses et on s'attendait à ça. On savait que c'était un coach qui aimait bien mettre de l'intensité aux entraînements et faire courir ses joueurs. On a eu beaucoup, beaucoup de travail physique parce qu’il estimait sûrement qu'on était un peu à la traîne physiquement. C’est ça qui nous a permis aujourd'hui d'être mieux sur le terrain, d'avoir un peu plus la confiance et de savoir que l'on peut terminer les matchs sans être fatigués physiquement" - Idrissa Gueye, milieu de terrain du Paris-Saint Germain, à propos de son entraîneur Mauricio Pochettino (PSG.fr)

"Si vous demandez à un supporter d'Arsenal s'il aimerait entraîner Arsenal un jour, il dira 'oui'. Si vous demandez à un supporter d’Arsenal s’il aimerait marquer un but pour Arsenal, il dira 'oui'. Les gens s'emballent chaque fois que je dis que c'est mon club, mais je l'ai dans le sang, je suis supporter d'Arsenal. Donc si vous me demandez si un jour je voudrais entraîner Arsenal, alors oui. Si vous me demandez si un jour je voudrais être l'intendant d’Arsenal, alors oui. Si vous me demandez si un jour je voudrais tondre la pelouse à l'Emirates Stadium, alors oui" - Thierry Henry, ancien attaquant d'Arsenal (Four Four Two)

"Je l'ai trouvé avec des cicatrices psychologiques. Quand tu as plusieurs saisons avec de nombreuses blessures, je pense que ce ne sont plus des cicatrices musculaires, mais psychologiques avec des peurs et de l'instabilité. Il y a un moment où tu travailles très bien avec le soutien de tout le monde, mais il existe une barrière psychologique à briser. Et il a brisé cette barrière. Lui, pas nous. Nous l'avons simplement soutenu" - José Mourinho, entraîneur de Tottenham, à propos de Gareth Bale

"Quand on est entraîneur, l'homme qu'il y a derrière l'entraîneur passe après tout. L'homme, et sa vie d'homme. Le sacrifice est total, on s'en rend compte au fur et à mesure qu'on avance dans le métier et dans l'âge. L'entraîneur n'est pas égoïste, il est absorbé par sa passion. On est intoxiqué, on est toxicomane du football et de la fonction d'entraîneur. Une fois qu'on est là-dedans, on en occulte quelques fois les priorités de la vie : les parents, la famille, les enfants, l'épouse... On passe peu de temps ensemble, on n'est pas dans l'éducation de nos enfants. Evidemment que j'essaye de les aider, de les soutenir et de les conseiller, mais on ne se voit pas souvent, on se voit très peu. C'est pareil avec les parents, c'est à distance parce que de toute façon, une des premières qualités que doit avoir l'entraîneur, c'est la mobilité. On est des nomades" - Christophe Galtier, entraîneur de Lille (L'Équipe)

"Cela ne ferait pas de mal que le Real se renforce avec un 9 comme Håland, qui a quelque chose que nous n'avons pas : la vitesse, la faim, la taille... Mbappé l'a aussi, bien sûr, mais ce serait beaucoup plus facile aujourd'hui de faire venir Håland" - Sergio Ramos, défenseur du Real Madrid (YouTube Ibai Llanos)

"Je crois fermement que si les joueurs sont malheureux et veulent partir, alors ils devraient partir. Jürgen Klopp a dit la même chose, il ne veut personne au club qui ne veut pas y être. Donc, si Salah est vraiment malheureux, s'il est contrarié qu'on ne lui ait pas donné de nouveau contrat ou quoi que ce soit d'autre, alors encaissez le montant de son transfert, obtenez autant que vous pouvez pour lui et utilisez l'argent pour faire des ajustements avec l'équipe actuelle" - Robbie Fowler, ancien attaquant de Liverpool (The Mirror)

"Nous ne devrions pas en parler, nous avons l'un des meilleurs managers à la tête de notre club en ce moment et je l'adore. Liverpool est mon club. Est-ce un rêve pour moi d'être un jour l'entraîneur de Liverpool ? Oui, mais pas encore. Et il est possible que je ne sois jamais assez bon pour ça. Pour le moment, nous devons avant tout respecter Jürgen" - Steven Gerrard, entraîneur des Glasgow Rangers, interrogé sur une éventuelle arrivée sur le banc des Reds (ITV)