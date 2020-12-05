L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude, FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"Diego était un joueur exceptionnel. C'est un plaisir d'affronter l'un des meilleurs joueurs du monde, mais surtout après le match. Pendant le match, on n'a pas le temps d'y penser. On jouait les champions du monde en titre, donc on ne regardait que nous-mêmes. Mais j'ai vu que Maradona avait une attitude exceptionnelle, au service de son équipe et avec un très bon état d'esprit et beaucoup de respect pour nous. J'étais admiratif, mais concentré !" - Faruk Hadžibegić, ancien international yougoslave et sélectionneur du Monténégro (FIFA.com)

"Le football m’a tout appris. J’ai rencontré beaucoup de gens. Ces amis me sont très chers. J’ai grandi avec le football, j’ai visité de nombreux pays et j’ai appris beaucoup de choses au contact d’autres cultures. Quand je joue, je touche les gens et je leur donne du bonheur. Ce bonheur, je le partage. C’est pour ça que je joue au football" - Yasuhito Endo, milieu de terrain japonais (FIFA.com)

"Un gardien révolutionnaire ? J'ai souvent entendu cela, ça me rend assez fier. Beaucoup d'entraîneurs d'équipes de jeunes et d'entraîneurs de gardiens veulent que les gardiens arrivent à jouer avec les deux pieds pour qu'ils puissent être inclus dans le jeu. C'est très important, selon moi, que l'on s'entraîne dans cet esprit" - Manuel Neuer, gardien de but du Bayern Munich (L'équipe)

"Je me considère comme Benjamin Button, chaque jour je rajeunis. Tant que je le pourrai, je jouerai, je vous le promets. Le jour où je ne suis plus performant, je ne jouerai plus. J’ai besoin de me sentir vivant" - Zlatan Ibrahimovic, attaquant du Milan AC (UEFA.com)

"Benjamin Mendy est tellement important pour nous. Il est en forme. Mais marquer un but est la dernière chose que j'attends de lui. Je veux d'abord le voir bien défendre et être en forme, concentré. C'est ce que nous voulons tous pour lui. Sur ses derniers matchs, il a été très bon. Il faut attendre. Avec Benjamin, il faut toujours attendre" - Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City

"Nous ne sommes même pas en course. Nous ne sommes pas un cheval. Je ne sais pas quel est le mot. Nous sommes les petits et jeunes chevaux. Nous ne sommes qu'un poney" - José Mourinho, entraîneur de Tottenham