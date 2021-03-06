L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude, FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"Mbappé peut devenir mon héritier, et je ne le dis pas pour plaisanter. Je me revois dans sa capacité à jouer vite. C’est un attaquant qui pense rapidement. Quand le ballon arrive, il sait déjà quoi faire, il sait déjà où aller et comment orienter le jeu pour trouver la meilleure solution. Ce sont des caractéristiques importantes dans le football d’aujourd’hui. Kylian Mbappé est aussi rapide dans ses courses que dans ses dribbles. Comme moi je l’étais" - Pelé, triple vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA (Sportweek)

"Lorsqu’il jouait à Barcelone et à mes débuts à la tête de la Seleçao, c’était avant tout un ailier. Il cherchait à faire la différence par sa vitesse, son sens du dribble et ses exploits individuels. Il a énormément enrichi son répertoire ; il ne se contente plus de marquer, il sait aussi créer des opportunités pour les autres. Comme on dit chez nous, il est à la fois l’arc et la flèche : il peut aussi bien conclure que servir ses partenaires. C’est devenu un attaquant très complet" - Tite, sélectionneur du Brésil, à propos de Neypar (FIFA.com)

"Je n'ai pas de mot pour dire à quel point il est bon. Vous savez ce qui le rend encore plus exceptionnel ? Je ne l'ai jamais vu tirer un coup franc à l'entraînement pendant tout le temps où j'étais là-bas. Je vous jure qu'il n'en a jamais tiré ! On s'entraînait toujours à frapper de loin mais il n'a jamais tiré un coup franc. Pour lui, c'était juste naturel. On dit que l'entraînement perfectionne, mais avec lui il n'y avait pas d'entraînement et c'était encore parfait !" - Nelson Semedo, défenseur de Wolverhampton, à propos de Lionel Messi, son ancien coéquipier à Barcelone (The Telegraph)

"Il n'y a pas chez moi l'obsession de devenir entraîneur à l'OM. Je ne dis pas que je n'aimerais pas entraîner l'OM, mais il n'y a aucune obsession. Et je n'aurais aucune frustration si, à la fin de ma carrière, je n'ai pas entraîné l'OM. J'aime vivre à Marseille, j'aime vivre dans mon village à Cassis, j'aime aller au Stade Vélodrome voir des matchs, encore plus quand il y a des supporters, mais ça s'arrête-là" - Christophe Galtier, entraîneur de Lille

"J’ai vraiment du mal à comprendre les critiques sur Zidane. Après avoir gagné trois Ligues des Champions consécutives et avoir gagné une autre Liga après tant de temps, il a démontré qu’il est un excellent entraîneur qui mérite qu’on ne doute pas de son travail. Zidane peut encore guider le Real vers une saison de succès s’il continue à développer son travail si solide. Il est proche de la tête en Liga et il vient de gagner un match vital contre l’Atalanta. La presse et le public devraient attendre la fin de saison avant d’évaluer son travail" - Rivaldo, ancien attaquant du FC Barcelone (Betfair)

"Dans ma tête, il y a vraiment un panneau stop, une date maximum, et c'est juin 2023. C'est le maximum, vraiment, vraiment le maximum. Mais je pourrais aussi arrêter de jouer dans quatre mois. On dit que lorsque l'on atteint mon âge, le déclin se produit d'un seul coup - d'un moment à l'autre. Je n'y crois pas. Je ressens ce que je ressens, et les sensations que j'ai en moi ne me font pas penser qu'il va y avoir un effondrement soudain" - Gianluigi Buffon, gardien de but de la Juventus (The Guardian)

"Kylian ne doit surtout pas se limiter. J'ai dit, voilà plusieurs années déjà, qu'il y avait des similitudes entre Kylian et Pelé. C'est un bon exemple à suivre. Pelé a joué quatre Coupes du Monde, il en a gagné 3. Kylian, à 22 ans, en a joué une et déjà gagné une. L'équipe de France, qui a été championne du monde avec des cadres jeunes et avec de la marge, a tout pour ne pas s'interdire de lutter pour remporter la prochaine" - Arsène Wenger, Directeur du Développement du Football de la FIFA (Le Parisien)

"L'ambition est claire : l'OM doit être compétitif tous les ans. On doit être régulièrement dans le top 3 et qualifié dans les compétitions européennes. Et une fois que l'on sera réguliers, on pourra se propulser vers la prochaine phase, celle de gagner la Ligue des Champions. Je n'ai pas de baguette magique. Il va falloir investir, et garder en ligne de mire notre objectif. Ça va demander beaucoup d'efforts" - Frank McCourt, propriétaire de l'Olympique de Marseille (RMC Sport)