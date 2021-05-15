L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude,FIFA.comtermine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"Marcelo Bielsa est un personnage ! Je ne sais pas si on peut vraiment le comparer à quelqu'un d’autre. Il est unique en son genre. Après trois années passées aux côtés de Bielsa, je peux dire qu'il a complètement bouleversé ma façon de voir les choses. Qui plus est, j’ai énormément progressé avec lui. Avec un tel entraîneur, j’ai l’impression de m’améliorer chaque jour à l’entraînement. J’ai énormément de chance" - Ezgjan Alioski, ailier de Leeds (FIFA.com)

"Si une équipe est à la recherche d'un défenseur central, en ce moment, parmi les meilleures équipes, Marquinhos est le seul joueur que je vais chercher. C'est un joueur de gros matchs. Chaque gros match dans lequel vous voyez ce gars jouer, il est présent. En forme comme vous le souhaitez, rapide, robuste, endurci, endurci au combat, il aborde parfaitement ces rendez-vous. C'est un top joueur avec une bonne attitude, un leader, il a tout. Si je suis à la recherche d’un défenseur central d’expérience pour me faire passer au niveau supérieur, c’est lui que je vais chercher" - Rio Ferdinand, ancien défenseur de l'Angleterre (Vibe with Five)

"Cette année, c'est la pire saison de ma carrière, il faut le reconnaître. Si on me demandait ce qui se passe, j'aurais du mal à répondre. Sur tous les plans, physiquement, mentalement... J'ai même été voir des diététiciens, j'ai fait des tests sur mon corps pour savoir si je mange bien, pour savoir si je dois tout changer. Mais on a vu que tout était nickel. Il y a des hauts et des bas, il faut juste continuer à bosser. Avec le temps, ça va passer." -Sadio Mané, attaquant de Liverpool (Canal +)

"À un moment, je me suis dit, je ne peux pas partir d'ici comme ça. C'est une question de cœur, de fierté. Je me suis dit : ‘tu dois te donner la chance de vivre une autre grande saison, de lutter pour gagner des titres avec ce club, laisser ta trace dans ce club, comme tu l'as fait ailleurs'. Pour les gens, pour cette affection. Mes partenaires, qui m'ont dit : ‘ne pars pas Edi, on t'aime'. Un d'eux m'a dit : ‘si tu pars, je vais avoir envie de pleurer'. Tout ça m'a motivé à essayer de continuer l'aventure ici" - Edinson Cavani, à propos de sa prolongation de contrat à Manchester United (Punta)

"J'ai reçu des offres intéressantes, je veux voir à la fin de la saison si je vais encore avoir de l'enthousiasme et le désir de travailler dur. Si je me sens toujours 'Buffon', j'accepterai une proposition. Dans le cas contraire, je prendrai ma retraite" - Gianluigi Buffon, 43 ans, gardien de but de la Juventus (Sky Italia)

"Ce n'est pas sa force d'être absolument à l'heure. Il était à peu près le seul dans ce cas, donc lorsque nous voulions qu'il soit à l'heure, nous lui indiquions que le rassemblement était à 10h45, alors qu’il était en réalité à 11h. De cette façon, on avait de bonnes chances qu'il soit là avec tous les autres" - Thomas Tuchel, entraîneur de Chelsea, à propos de Pierre-Emerick Aubameyang, qu'il a entraîneur au Borussia Dortmund (ESPN)

"Avec quel autre joueur j’aimerais jouer ? Je choisirais Cristiano Ronaldo. J’ai déjà déjà joué avec de grands joueurs comme Messi et Mbappé. Mais je n’ai pas encore joué aux côtés de Cristiano Ronaldo" - Neymar, attaquant du Paris Saint-Germain (GQ)