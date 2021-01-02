L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude, FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"Karim Benzema est le meilleur de sa génération, et de loin, par rapport à son jeu, très complet. J'aime sa finition, sa façon de participer aux actions de son équipe, à leur création. Il n'est pas là que pour marquer des buts, il est là pour faire vivre l'animation offensive de sa formation. Il a fait évoluer son style en se mettant au service de Cristiano Ronaldo, cela peut sembler simple, mais il a eu le mérite de freiner ses pures ambitions de buteur pour créer de l'harmonie avec une telle star, dans la durée" - Jean-Pierre Papin, à propos de Karim Benzema (L'Équipe)

"Je ne lui mettrai aucune pression, je ne ferai rien pour qu’il devienne footballeur. Bien sûr que j'aimerais beaucoup que ce soit le cas, mais il fera ce qu'il voudra. Je veux qu'il pense être le meilleur peu importe ce qu'il choisira, même médecin." - Cristiano Ronaldo, attaquant de la Juventus, à propos de son fils (Globe Soccer Awards)

"Pour moi, les trois meilleurs au monde sont Sergio Ramos, Virgil van Dijk et Kalidou Koulibaly. Les trois sont bons, forts et intelligents" - Erling Haaland, attaquant du Borussia Dortmund, à propos des meilleurs défenseurs (Verdens Gang)

"Moi, je suis juste le disciple de mon père. En football, je n'aime pas ce terme. D'ailleurs, je n'aime pas quand les jeunes coachs ou les gens qui ont travaillé avec moi se prétendent mes disciples. Chaque individu a ses propres idées, qui peuvent être influencées par une personne ou une autre. Mais, au final, ce qui compte, c'est l'individu" - José Mourinho, entraîneur de Tottenham

"Je suis étonné que Mané n'ait pas crié et demandé à l'arbitre un penalty. Et je suis surpris qu'il ne soit pas tombé parce qu'il est assez clairement saisi par les deux bras. La plupart des joueurs essaient de rendre les choses plus évidentes pour l'arbitre, c'est pourquoi nous avons été surpris qu'il ne soit pas tombé. Mais nous devrions applaudir son honnêteté. Nous voyons tellement de fois des joueurs tomber quand il n'y a pratiquement pas de contact ou pas de contact du tout, qu'on peut le féliciter." - Michael Owen, à propos de Sadio Mané (Amazon Prime)

"Je n'ai jamais rencontré un joueur aussi intelligent et sympathique. Ce n'est pas vraiment difficile. Parce que nous sommes tous deux directs, nous ne nous cachons pas, pour le meilleur ou pour le pire. On s'est aussi dit des choses négatives, ça arrive, c'est normal, c'est la dynamique logique d'une équipe. Une fois, il est venu dans mon bureau et a dit : ‘Coach, je parle aujourd'hui’. Je suis resté là et j'ai écouté. Le lendemain, j'ai parlé. C'est ainsi que cela fonctionne. Il faut comprendre les situations, les gens et les moments" - Stefano Pioli, entraîneur de l'AC Milan, à propos de Zlatan Ibrahimovic (Corriere Della Sera)

"Mes coéquipiers se moquent de moi parce que à chaque fois que j'utilise ma tête pour frapper, j'ai peur. Si vous regardez bien les photos, vous verrez que j'ai les yeux fermés" - Kingsley Coman, attaquant du Bayern Munich, à propos du but vainqueur en finale de la Ligue des champions de l'UEFA contre la Paris Saint-Germain (Bild)