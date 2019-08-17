L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude, FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"Je leur ai dit après le match que si nous avions joué comme elles ont officié, nous aurions gagné 6-0. Elles ont fait un bon match. Elles étaient vraiment très bonnes. Il y avait tellement de pression pour ce moment historique... Elles sont restées calmes et ont fait ce qu'elles avaient à faire." - Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool après la finale de la Supercoupe d'Europe arbitrée par Stéphanie Frappart

"Je vois quatre équipes. Manchester City, Liverpool, Tottenham et l'équipe B de Manchester City. Quand je regardais le banc de City contre West Ham et les joueurs qui ne démarraient pas dans le onze titulaire, je crois que cette équipe B pourrait remporter le titre." - José Mourinho, ancien entraîneur de Chelsea et Manchester United

"Sa maman est décédée lors d'un de ses matches dans les tribunes. Il avait douze ans. Sa maman jouait au foot, elle était douée des deux pieds. On me chambrait toujours en me disant qu'il était la coipe conforme de sa mère et non de moi, qui ne savait pas tirer. Il s'est mis en tête qu'il devait devenir footballeur pour elle et il s'est battu pour ça. À chaque match, elle est comme un ange gardien qui veille sur lui." - Hugo Benedetto, à propos de son fils Dario, nouvel attaquant de l'Olympique de Marseille (L'Équipe)

"Avant tout, je voudrais revenir sur l'hommage magnifique rendu à Juninho. Il a passé une partie de sa vie professionnelle ici, avec beaucoup de succès, et cet hommage était beau." - Sylvinho, entraîneur de l'Olympique Lyonnais

"La confiance dont un joueur a besoin ne dépend pas de lui-même, mais de son entourage, des autres joueurs et de l’entraîneur. Vous devez sentir que vous êtes un élément important du groupe et Zidane m’a fait me sentir spécial. Cela m’a beaucoup aidé. Je le respectais déjà, mais travailler avec lui m’a fait l’admirer encore plus pour sa façon d’être, de parler, de diriger ainsi l’équipe et de la façon dont il m’a traité." - Cristiano Ronaldo, attaquant de la Juventus (DAZN)

"Si le Real Madrid signe Neymar et avec la signature d'Eden Hazard, il peut gagner à nouveau la Ligue des champions. Zinédine Zidane devra alors trouver une place pour chacun d'eux, mais c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un entraîneur. Il suffit de les motiver." - Gheorghe Hagi, ancien attaquant du Real Madrid (Super Deportivo Radio)

"Nous avons permis à Joe de partir aux États-Unis pour poursuivre un rêve musical au début du mois dernier. Il a progressé dans le secteur et la possibilité de rester à Los Angeles pour poursuivre ses rêves est trop important pour lui. Cela étant dit, la valeur de Joey en tant que footballeur est claire pour tous et nous sommes parvenus à un accord formel selon lequel, s'il retourne au football dans les trois prochaines années, il reviendra aux Jets." - Lawrie McKinna, manager des Newcastle Jet à propos de Joe Champness qui abandonne le football pour le hip hop (The Guardian)

"J’avais déjà joué à FIFA, mais le champion du monde m’a proposé de faire une partie. J’ai gagné 6-1 et ce match m’a profondément marqué. D’un seul coup, je me suis dit que je pourrais devenir gamer, Youtubeur, et que je pourrais gagner ma vie ainsi. J’ai franchi le pas et j’exerce ce métier depuis trois ans maintenant." - Wendell Lira, lauréat du Prix Puskas 2016