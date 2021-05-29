L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude, FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"C'est difficile de sortir de ce match et leur donner du crédit. Ils n'ont pas été bons. Dans l'ensemble, il y a eu du progrès mais perdre leur fait-il assez mal ? C'est presque devenu une chose acceptée. Ce club s'attend à remporter des trophées. Pour certains joueurs, cela ne leur fait pas mal. Bruno Fernandes, Edinson Cavani, ils n'aiment pas ça. Ils ont l'air d'être blessés. Les autres semblent trouver ça ok, même le manager. Manchester United est devenu un club sympa" - Paul Scholes, ancien joueur de Manchester United, après la défaite des Red Devils en finale de l'UEFA Europa League

"Après quelques mois foireux et une saison atypique et différente de ce que j'ai connu dans toute ma carrière, c'est aussi le cas de l'Euro. Je me suis battu et j'ai travaillé tous les jours, corps et âme, pour pouvoir atteindre les 100% avec le Real Madrid et l'équipe nationale, mais les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Cela me fait mal de ne pas avoir pu aider davantage mon équipe et de ne pas défendre l'Espagne mais, dans ce cas, il vaut mieux se reposer, bien récupérer et, l'année prochaine, revenir comme nous l'avons toujours fait. Cela fait mal de ne pas représenter son pays, mais il faut être honnête et sincère. Je souhaite à tous mes coéquipiers la meilleure des chances et j'espère que nous aurons un excellent championnat d'Europe et je les encouragerai de chez moi. Je vous encourage comme un de plus à la maison, un grand bonjour à tous et toujours, Viva España et Hala Madrid" - Sergio Ramos, non sélectionné pour participer à l'UEFA EURO 2020 (Instagram)

"On a la meilleure attaque d'Europe, du monde, sur le papier. On a vraiment de super joueurs, ce sera un plaisir de jouer avec tous les joueurs présents sur la liste. J'ai insisté sur l'attaque, mais je pense qu'on a la meilleure équipe du monde, y compris au poste de gardien" - Kingsley Coman, ailier de l'équipe de France

"Pendant cinq-six ans, j’étais dans une position délicate quand on me posait des questions sur lui. C’est un ami d’un côté et un sélectionneur que je connais depuis très longtemps. Je n’ai joué aucun rôle dans ce retour. J’étais dans une position dans laquelle je pouvais discuter avec Karim. Je sais qu’il a toujours eu cette équipe dans son cœur" - Raphaël Varane, défenseur des Bleus, à propos de Karim Benzema

"Peu importe ta future équipe, tu le regretteras. Parce que si nous nous croisons, je te botterai les fesses" - Thomas Müller, s'adressant à David Alaba en partance du Bayern Munich pour le Real Madrid, dans une vidéo d'adieu