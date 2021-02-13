L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude,FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"De ce que je vois sur le terrain lors des matchs ou ce que je vois sur les terrains à Cobham, il est tout ce que j’espérais. Et je peux vous dire que j’en attendais beaucoup. Je suis un grand fan et je vois l’apport qu’il a dans l’équipe, il rend l’équipe meilleure et il met les gars autour de lui à l’aise" - Thomas Tuchel, entraîneur de Chelsea, à propos de N'Golo Kanté

"Ils ne m'ont rien offert. Même pas un 'Thiago, est-ce que tu acceptes un euro pour rester avec nous ?'. Rien du tout. C'était très énervant. Mais il y a pire. Durant la pandémie, ils ont eu trois mois pour prévoir mes adieux, mais rien n'a été fait. Je ne suis pas resté une saison ou quelques mois, c'est une histoire de huit ans d'un capitaine qui a soulevé beaucoup de trophées au club. Je méritais beaucoup plus de respect que ça. Et la même chose est arrivée à Cavani" - Thiago Silva, défenseur de Chelsea, à propos du Paris Saint-Germain (Four Four two)

"On l’a vu avec la finale de la NFL, Tom Brady est un formidable joueur, mais il joue avec les autres. Quand vous avez un top player comme lui, le jour où il est bien, cela aide à gagner des matchs avec des buts et des passes décisives. Ce sont aussi les autres autour qui le font briller. Memphis, c’est pareil" - Rudi Garcia, entraîneur de Lyon, à propos de Memphis Depay

"Qu’est-ce que c’était beau, le football avant le Covid... Quand on regarde différents championnats, on retrouve des classements bouleversés, des résultats parfois inespérés. Le football est différent aujourd'hui. Beaucoup plus équilibré. Un club comme nous, on a besoin de supporters pour se sublimer. Ça manque, d’avoir les supporters dans les stades" - Mauricio Pochettino, entraîneur du Paris Saint-Germain

"Voir Neymar et Messi jouer à nouveau ensemble serait sensationnel. Nous avons vu ce qu'ils ont fait tous les deux à Barcelone il y a des années. Je ne sais pas si Messi ira au PSG... Mais s'il y va, il gagnera un fan" - Cafu, ancien international brésilien (Marca)

"Toutes mes félicitations pour ce succès. C’est une immense fierté. Bravo à toute la famille Bayern, pour cette finale, mais également pour ce sixième trophée. Cependant, je tiens à dire à Hansi Flick que vous n’êtes que la deuxième équipe à réaliser cet exploit. La première, c’était le FC Barcelone. Je pourrais donc contacter Messi et compagnie et on pourrait jouer un match pour déterminer le vainqueur du septième trophée. J’attends ta réponse" - Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich

"Quand j'étais petit, l'équipe que je regardais le plus était l'équipe de France. Les joueurs que j’admirais étaient Zinedine Zidane et Thierry Henry, et c’est difficile pour moi de l’admettre à cause de ma relation avec Chelsea, mais j’aimais beaucoup Arsenal à l’époque. Ils avaient des joueurs comme Pires, Wiltord et Vieira, donc c'était principalement des joueurs français que j'ai suivis en grandissant." - Eden Hazard, attaquant de la Belgique (Premier Sports Network)