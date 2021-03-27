L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude, FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"On peut parler de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi qui sont des joueurs extraordinaires, qui vont marquer parce qu'ils veulent marquer beaucoup de buts. Zidane, sa volonté première c'était déjà de faire jouer l'équipe. C'est pour ça que je le place au plus haut. Il aurait pu faire des choses beaucoup plus personnelles et être beaucoup plus individualiste dans son jeu parce qu'il avait la qualité pour le faire, mais il avait cette volonté de faire jouer l'équipe et de rendre ses coéquipiers meilleurs. Rien que pour ça, il mérite une statue." - Willy Sagnol, sélectionneur de la Géorgie, et ancien défenseur de la France (FIFA.com)

"Accident, c'est un bien grand mot. C'est compliqué quand on a un adversaire dans ces dispositions-là. Mais qu'on ne soit pas au top de la fraîcheur, je n'ai pas attendu ce match pour le voir. Et la préparation a été très courte. Certains avaient joué dimanche. Ça va passer pour des excuses, mais j'aurais aimé avoir 48 heures de plus pour préparer ce match" - Didier Deschamps, sélectionneur de la France, après le match nul contre l'Ukraine (1-1)

"Je n’en ai pas dormi pendant des mois. Je n’étais pas en dépression ni rien, pas à ce point. Mais les jours qui ont suivi la finale, quand je suis retourné chez moi à Cassis, je rêvais que j’avais mis le but et que j’étais en train de fêter ça avec les copains" - André-Pierre Gignac, à propos de son poteau en finale de l'UEFA EURO 2016 face au Portugal (RMC)

"Si vous avez choisi de jouer un certain type de football, Cristiano Ronaldo n'est pas bon. C'est quelqu'un à qui il faut donner la balle, mais qui marque en pensant à ses records. Ronaldo n'est plus ce qu'il était il y a 4 ans" - Antonio Cassano, ancien attaquant de l'Italie

(Tweet d'Ibrahimovic après son retour en sélection ou il a donné une passe décisive sur le but de la victoire de la Suède. Le roi de Suède s'appelle Carl XVI Guztaf)

"Je suis quelqu'un qui a de l'ambition, c'est un terme qui peut effrayer, mais je le vois plutôt comme le fait de ne pas vouloir se fixer de limites. J'essaye de repousser les limites au maximum et je veux voir où cela peut me mener. Quand on est dans le dur, personne d'autre ne peut faire en sorte que vous vous releviez. Il faut être fort mentalement et tout faire pour comprendre qu'on peut renverser des montagnes. Quand je rentre sur le terrain, je me dis que je dois donner le maximum pour être le meilleur possible" - Kylian Mbappé, attaquant de la France (UEFA)

"Je ne pense pas que quiconque va discuter de la science des fusées avec les gars de la NASA, qui que ce soit dans le monde. Ils pensent pouvoir discuter de football avec l'un des managers les plus importants du circuit. C'est la beauté du football. Je m'y suis habitué. J'apprécie cela. Alors ça me va" - Jose Mourinho, entraîneur de Tottenham, sur la façon dont il gère les critiques

"Quand on s'entraînait, il attendait qu'on ait fini. C'est le joueur le plus paresseux, mais le dimanche, il était toujours le meilleur joueur du match. C'était incroyable. J'ai toujours dit que Hazard est l'un des joueurs les plus doués, il avait tout : vitesse, puissance, habileté, technique..... Il était juste derrière Messi et Cristiano Ronaldo. Mais seulement s'il le voulait" - John Obi Mikel, à propos d'Eden Hazard, son ancien coéquipier à Chelsea (The Athletic)