L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude, FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"Je crois que, avec Messi, c'est le joueur le plus déstabilisant actuellement dans le football mondial. Mais Neymar avait besoin de sortir un peu de l'ombre de Leo. Jouer avec quelqu'un comme Messi est la chose la plus incroyable qui puisse arriver dans une carrière mais en même temps, vous aurez toujours un doute quant au fait de savoir si la qualité est vraiment en vous ou si c'est lui qui vous fait mieux jouer" - Dani Alves, arrière latéral du Brésil (FIFA.com)

"Je ne suis pas là pour mettre des coups, je ne sais pas faire ça. Moi, je me défends avec le ballon. Des gens vont dire que je suis un bon joueur, mais que je provoque beaucoup... Pour moi, c'est normal. Je sais que les gens vont parler de ça, mais ils doivent aussi se mettre à ma place. Ça ne sert à rien que les défenseurs me cherchent parce que je vais provoquer encore plus ! Et je vais faire gagner mon équipe" - Neymar, attaquant du Paris Saint-Germain

"Je suis amoureux de Marco ! À son poste, c'est le meilleur du monde, et pas parce qu'on a été coéquipiers. J'ai évolué un an avec lui à Pescara, et deux entraînements avaient été suffisants pour me rendre compte du phénomène. Marco n'a pas encore totalement conscience de ses moyens, c'est un super mec, mais c'est comme s'il s'en foutait un peu, parfois" - *Lorenzo Insigne, international italien, à propos de Marco Verratti (France Football)

"Je me suis souvent imaginé marquer dans une Coupe du Monde. Je ne les ai pas comptées mais ces visions se sont répétées" - Radamel Falcao, attaquant de la Colombie (FIFA.com)

"Il a fait un entraînement de quarante-cinq minutes, je le mets titulaire et regardez le match qu'il fait ! Je n'arrêtais pas de me dire : 'Waouh, quel défenseur !' Les personnes qui ont dit qu'il était trop cher vont sûrement dire qu'il était plutôt bon marché finalement" - *Pep Guardiola, entraîneur de Manchester Cuty, à propos d'Aymeric Laporte*

"Avec tout ce que j'entends, c'est comme si nous n'avions pas gagné deux ligues des champions consécutives... Peur du PSG ? La peur n'existe pas dans le football, surtout au Real Madrid. Je le répète : nous sommes la seule équipe à avoir gagné la Ligue des champions deux fois de suite. Pourquoi est-ce-qu'on devrait avoir peur ?" - Luka Modrić, milieu de terrain du Real*

"Désolé pour tout ce qui s'est passé le mois dernier. Mais je voulais partir l'été dernier, ça n'a pas marché, et maintenant ça devait l'être. Peut-être que ce n'était pas la meilleure façon que j'ai choisie, mais tout le monde sait qu'Auba est fou – et oui, je suis un enfant fou, hahahaha ! J'ai commis des erreurs, mais jamais avec malice. Je n'oublierai jamais ces quatre ans et demi au Borussia Dortmund, parce que vous m'avez tous donné la force pour être au niveau où je suis maintenant" - *Pierre-Emerick Aubameyang, nouvel attaquant d'Arsenal (Instagram)