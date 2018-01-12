L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude, FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"Je pense que le talent prime sur le physique. Neymar est comme Messi : talent et physique. Je pense que Mbappé a plus de physique que de talent. Ceux qui sont touchés par la baguette magique ont les deux : Maradona, Pelé, Ronaldo, Messi, Neymar. Mbappé a aussi le talent. Mais je le vois plus comme un Henry" - *Xavi, champion du monde espagnol (El Pais)

"J’ai la satisfaction d’avoir trouvé un grand groupe, composé de joueurs qui regorgent d’humilité. Aujourd’hui, c’est difficile de trouver quelque chose de tel dans le football, où il n’y a plus que des stars. Ici, il y a aussi des stars, mais avec une philosophie et des habitudes qui m’ont mis à l’aise. Je me suis senti à nouveau entraîneur de football !" - Héctor Cúper, sélectionneur de l'Egypte (FIFA.com)

"J’adore jouer contre Ronaldo. A chaque fois qu’il a le ballon, il le rend tout simplement à l’équipe adverse. Je ne comprends pas ceux qui disent que c’est un joueur égoïste" - *Iago Aspas, attaquant du Celta Vigo (beIN Sports)*

"Je ne sais pas ce qui est vraiment sorti, mais je suis un joueur de club et je l'ai toujours dit, dans ce club, doivent être les meilleurs. Par conséquent, Coutinho est l'un des meilleurs, jeune, avec un talent inné. Barcelone est un club dans lequel il pourra continuer à grandir, et au-delà du fait qu'un nouveau joueur vienne, il n'y aura jamais personne qui puisse me mettre à la retraite ou me chasser d'ici, à 33 ans ce n'est pas le problème" - Andrès Iniesta, milieu de terrain du FC Barcelone (Onda Cero)

"Je ne me vois pas comme une légende, même si l’exploit est effectivement incroyable. Seize buts, ça paraît irréel" - *Miroslav Klose, ancien attaquant de l'Allemagne, et détenteur du record de buts (16) en Coupe du Monde de la FIFA (FIFA.com)*

"Je suis fatigué d'entendre que Madrid est mauvais, c'est facile de dire que tout va mal, mais vous savez que tout n'est pas négatif ici. C'est très bien de parler négativement du Real Madrid, cela fait plus vendre" - *Zinédine Zidane, entraîneur du Real *

"Coutinho a choisi d’aller au Barça et c'est une bonne décision pour lui mais c'est mauvais pour la Premier League. C’était un des meilleurs joueurs du championnat. Nous avons joué plusieurs fois l’un contre l’autre et c’est un joueur fantastique" - *Eden Hazard, attaquant de Chelsea*