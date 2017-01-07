L'hebdo des bons mots

Comme chaque week-end, FIFA.com vous propose son florilège des meilleures déclarations de la semaine. À l'approche de The Best FIFA Football Awards, des grands noms du foot nous ont accordé des entretiens exclusifs pour évoquer les candidats susceptibles de recevoir les précieuses statuettes de platine ce lundi 9 janvier.

"C'est un grand honneur, d'autant qu'il restera dans l'histoire comme le premier titre attribué par la FIFA à un entraîneur. Toutefois, je répète que je suis avant tout un homme d'équipe. Pour moi, 2010 n'est pas l'année de mon élection, mais celle du triplé réalisé avec l'Inter Milan. Ce n'était pas l'année de Mourinho, c'était l'année de l'Inter et des Interisti. C'est en tout cas ma façon d'envisager mon métier" - *José Mourinho, entraîneur de Manchester United, sur son titre d'Entraîneur de l'Année de la FIFA décroché en 2010 (FIFA.com)*

"Vous seriez surpris ! C’est l’un des mecs les plus marrants que je connaisse et avec qui j’ai joué. À l’entraînement, il s’éclate en permanence. Il bosse dur, mais avec une notion de plaisir, un côté ludique. On s’amuse bien. Parfois, il se met dans les buts et il fait des arrêts énormes. Parfois aussi, il s’amuse à protéger son ballon à la Didier Drogba" - Paul Pogba, milieu de terrain de la France, au sujet d'Antoine Griezmann (FIFA.com)

"Je peux compter sur lui car je le connais depuis qu’il est jeune. Il a gardé les mêmes qualités techniques et il a ajouté une structure fondamentale en dehors du terrain. C’est un excellent capitaine, très respecté de ses coéquipiers. Si je devais le définir avec les premiers mots qui me viennent à l’esprit, ce serait très simple : c’est le meilleur du monde" -* Fernando Santos, sélectionneur du Portugal, à propos de Cristiano Ronaldo (FIFA.com)

"Entraîneur, il a vu se révéler de nouveaux talents qu'il n'avait pas besoin d'exploiter quand il était joueur, où il lui suffisait d'être bon sur le terrain et de bien faire jouer ses partenaires. Il n'avait pas besoin d'être dans la communication parce qu'il communiquait tellement bien avec ses pieds. D'un point de vue extérieur, je trouve incroyable sa façon de communiquer. Avec les médias, il est clair et très à l’aise et on sent qu'il a l'adhésion de tous les joueurs. Je vois aussi à quel point il est adroit avec Cristiano Ronaldo. C'est tout l'inverse de Rafael Benitez qui lui a mis une pique quand il est arrivé. Ce ne sont pas des choses à faire avec ton meilleur joueur qui te plante 50 buts par saison…" -Bixente Lizarazu, ancien défenseur de la France, à propos de Zinedine Zidane (FIFA.com)

"Je lui ai demandé son nom et il m’a dit ‘Lionel, Lionel Messi’, mais je n’avais pas idée de qui c’était. Et puis je voulais surtout comprendre d’où il sortait ces chaussures ! Alors un de mes coéquipiers m’a dit ‘Ah mais tu ne le connais pas, lui ? C’est Messi, celui qui joue au Barça !’ Là j’ai compris. Mais attention, lui il savait qui j’étais, hein !" - Sergio Agüero, attaquant de l'Argentine, racontant sa rencontre avec Lionel Messi (FIFA.com)

"Je dis toujours qu’Antoine prépare le maté mieux que beaucoup d’Uruguayens. C’est un plus. Récemment, il s’est mis aux grillades : il en a déjà fait quelques-unes et il maîtrisera bientôt toutes les techniques et les petits trucs. Il est doué, adroit et passionné. Dans quelque temps, la préparation des grillades n’aura plus de secret pour lui" - Diego Godín*, défenseur de l'Atlético de Madrid, à propos d'Antoine Griezmann (FIFA.com)*

"A l’heure actuelle, Paul Pogba est l’un des meilleurs milieux de terrain, il n’y a aucun doute là-dessus. Et il va devenir encore meilleur ce qui, pour un fan de Liverpool, est une perspective assez effrayante" - *Steven Gerrard, ancien milieu de Liverpool et de l'Angleterre (BT Sport)*