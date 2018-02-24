L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude, FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"Alphonse Aréola est un bon gardien mais qui, de mon point de vue, n’est pas suffisamment décisif. Il y a eu deux frappes cadrées de Strasbourg, il y a eu deux ballons qui sont rentrés. Donc cela veut tout simplement dire ça : arrêter les ballons. Et ce quel que soit l’adversaire, mais surtout dans les gros matches. C’est là qu’on attend le gardien, face aux meilleurs" - Bernard Lama, ancien gardien du PSG (BeIN Sports)

" Je suis allé voir le coach pour lui demander où il en était avec Aubameyang. Je lui ai un peu mis la pression, comme à mon agent, que j'avais plusieurs fois par jour. C'est normal. Je ne voulais pas être privé d'aller à Chelsea alors que c'était la meilleure solution pour moi. Arsène Wenger m'a immédiatement dit : 'Ne t'inquiète pas, je ferai tout ce que je peux pour que tu sois heureux.' Il m'a même dit que ça le ferait chier, si je n'étais pas convoqué au Mondial en Russie" - Olivier Giroud, ancien attaquant d'Arsenal (France Football)

"Lui, il mérite de jouer plus. Il n'a pas de cheveux colorés, pas de grosse voiture ou de grosse montre, pas de tatouages" - José Mourinho, entraîneur de Manchester United, à propos de Scott McTominay

"S'il est vrai que Pogba regrette d'être venu à Manchester, alors je serais déçu, mais pas surpris. Je comprends qu'il se sente frustré à cause de la position à laquelle Mourinho le fait jouer. Il aime attaquer, il n'a pas signé pour être milieu défensif. Depuis l'arrivée d'Alexis Sánchez, la confiance et l'humeur de Pogba ont chuté, on dirait un joueur totalement différent. Avant, il était au centre des attentions, maintenant il brille un peu moins. Face à Newcastle, son langage corporel montrait qu'il en avait marre" - Paul Ince, ancien milieu de terrain de Manchester United

"Comment stopper Alexis Sanchez ? Je ne sais pas, il faudra le bloquer d'une façon ou d'une autre, peut-être en l'attachant avec une corde" - Vincenzo Montella, entraîneur du FC Séville avant le match contre Manchester United

"Si c'est irrespectueux de dire que c'est mon chouchou? Oui, parce qu'il mérite d'être là. Il n'y a qu'à regarder l'Euro 2016, ce qu'il est capable de faire en finale, et même avant. Après, si on lui demande de faire du Kingsley Coman ou du Kylian Mbappé, c'est pas du tout le même registre" - Didier Deschamps, sélectionneur de la France, à propos de Moussa Sissoko

"Je pense qu'Arsenal est un très bon exemple de comment ne pas commencer un match de football. Pas d'énergie, pas de volonté. On est en droit d'attendre que les joueurs plus expérimentés montrent l'exemple. En même temps, quand Wilshere est ton capitaine... Il est probablement le joueur le plus surcoté de la planète à mes yeux" - Roy Keane, ancien joueur de Manchester United (ITV)

"Porter le maillot de la Roma, c'est comme vêtir une armure. J'ai toujours la chair de poule quand je le porte. Ça ne permet pas de toujours gagner la bataille, mais c'est la sensation que ça me fait" - Daniele de Rossi, milieu de terrain de l'AS Rome (UEFA.com)

"Ils ont fait trois tirs cadrés, deux sur les poteaux et l'autre a fini dans les cages. Ils sont restés derrière, on aurait dit un match de handball" - Ivan Rakitić, milieu de terrain du FC Barcelone, après le match nul 1:1 en C1 à Chelsea

"Je me suis senti mal d'avoir fait ça et j'en suis vraiment désolé. Je n'aime pas faire rentrer un joueur pour 30 secondes mais c'est ce qui est arrivé l'autre jour. Je suis très content de lui car il a la bonne mentalité et il travaille, il est jeune et doit apprendre" - Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, en référence à l'entrée au jeu de Dani Ceballos contre Leganes