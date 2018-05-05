L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude, FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"La Suède est meilleure que nous, le Mexique est meilleur que nous et l'Allemagne évidemment est meilleure que nous. Mais quand on est sur le terrain, on vise toujours la victoire, personne ne veut perdre. Évidemment, la qualité de jeu fait la différence, mais mentalement, on devra être encore plus prêts que les autres" - Son Heungmin, ailier de la République de Corée, à propos du Groupe qui atteint les Guerriers Taeguk à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018 (FIFA.com)

("Quelqu'un a des conseils pour se faire enlever du visage le logo de la Ligue des Champions")

"Depuis plusieurs mois, vous me demandez souvent pourquoi ce joueur ne joue pas, pourquoi ce joueur est sur le banc, pourquoi toujours Lukaku... Aujourd'hui, vous avez la réponse" - José Mourinho, entraîneur de Manchester United, après la défaite contre Brighton (1:0)

"En ce qui me concerne, c’est une énorme fierté de voir un technicien français être à la tête du plus grand club au monde et surtout y réussir. Moi je suis non seulement admiratif mais je suis aussi un grand fan car il a mis la main dans le cambouis, il n’a pas eu peur d’aller se frotter aux jeunes, d’apprendre son métier. Il a été patient, puis après il a été adjoint aussi puis aujourd’hui c’est le meilleur au monde, il ne faut pas avoir peur des mots" - Antoine Kombouaré, entraîneur de Guingamp, à propos de Zinedine Zidane

"Forcément j’ai plus d’expérience que lors de la demie de 2016. Mais des entraîneurs comme moi il y en a à la pelle" - Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid

"C’est vrai qu’il y a eu un problème à ce moment-là avec Neymar. On a parlé ensemble. Je lui ai dit que j’étais le premier à vouloir qu’il gagne des distinctions personnelles. Mais à condition qu’il remplisse d’abord les objectifs du groupe. Si j’ai des coéquipiers qui peuvent gagner des récompenses personnelles, je vais faire le maximum, mais il faut toujours mettre les objectifs de l’équipe avant. Doucement, on s’est compris. Les responsables de l’équipe ont pris une décision et j’ai respecté cette décision" - Edinson Cavani, attaquant du Paris Saint-Germain

("Je ne comprends pas pourquoi il y a encore des gens qui ne sont pas derrière le Real Madrid. C'est comme volontairement renoncer au bonheur")

"La Ligue des Champions, c’est comme une femme, tu as besoin de la séduire. Pour le moment, c’est la copine du Real Madrid" - Unai Emery, entraîneur du Paris-Saint-Germain (Canal +)