Inusable Sinclair, invincible Barça, inarrêtable Juve

Dans la revue statistique de cette semaine, FIFA.com revient sur les accomplissements de Christine Sinclair, Julian Nagelsmann et la Juventus, mais aussi sur la fin de la traversée du désert pour Valence et Danny Welbeck.

159

buts ont été inscrits sur la scène internationale par Christine Sinclair, qui a pris la deuxième place du classement des meilleures buteuses de l'histoire du football féminin devant Mia Hamm. La Canadienne a dépassé l'idole de sa jeunesse à la faveur d'une nouvelle réalisation lors du succès 6:0 face à Trinité-et-Tobago, dans le tournoi de qualification olympique de la CONCACAF. Sinclair a porté son total à 16 buts dans la compétition, un record. L'attaquante a désormais les yeux rivés sur la première place, occupée par l'Américaine Abby Wambach, jeune retraitée qui, du haut de ses 184 buts, dispose encore d'une petite marge. En attendant, elle a pu observer les exploits de l'une de ses compatriotes lors de ce même tournoi qualificatif. Face à Porto Rico, battu 10:0, Crystal Dunn s'est fendue d'un quintuplé, égalant le record pour une joueuse de son pays. La milieu de terrain de 23 ans a par la même occasion doublé son total de buts en équipe nationale. C'était également la première fois depuis quatre ans que les championnes du monde 2015 atteignaient la barre des 10 réalisations en une seule rencontre.

28

ans et 205 jours est l'âge qu'avait Julian Nagelsmann lorsqu'il est devenu le plus jeune entraîneur de l'histoire du championnat d'Allemagne. Pour sa première, le nouvel homme fort d'Hoffenheim a concédé un nul 1:1 sur la pelouse du Werder Brême. Auparavant en charge des U-19 du club, il a pris la succession de Huub Stevens, contraint de céder sa place en raison de problèmes de santé. Le précédent record était détenu par Klaus-Dieter Ochs, qui avait 30 ans et 244 jours lorsqu'il a pris les rênes de Hambourg en 1970. Plus de dix ans séparent Nagelsmann de son plus proche confrère cette saison en Bundesliga.Pal Dardai, à la tête du Hertha Berlin, est en effet âgé de 39 ans. Les dirigeants d'Hoffenheim espèrent que leur nouveau technicien saura remettre un peu de joie de vivre au sein d'un vestiaire qui n'a connu que deux fois la victoire en 21 rencontres jusqu'à présent, soit le plus mauvais total de l'élite allemande.

8

matches consécutifs sans encaisser de but est la série époustouflante sur laquelle surfe actuellement la Juventusde Turin, assurément l'une des équipes en forme de ce début d'année 2016. La Vieille Dame a enregistré une 15ème victoire de rang et pris les commandes de la Serie A pour la première fois depuis la conquête du titre la saison passée. La dernière victime des Turinois est Naples, l'ancien leader, dont l'élan a été stoppé après huit succès d'affilée. Naples n'a ainsi toujours pas gagné au Juventus Stadium et a en outre subi la 700ème défaite de son histoire en première division italienne. Gonzalo Higuain, lui, est resté muet pour la première fois en six matches.

3

mois et six jours que Valenceattendait de renouer avec le succès en Liga. Le club Che a disposé 2:1 de l'Espanyol Barcelone et ainsi empoché les trois points pour la première fois depuis 12 rencontres. Pour l'entraîneur Gary Neville, il s'agit également d'une première victoire en dix matches de championnat depuis sa prise de fonctions. Le but de la délivrance a été l'œuvre de Denis Cheryshev, le milieu de terrain russe prêté par le Real Madrid, qui n'avait plus marqué depuis plus d'un an. À l'époque, il était en prêt à Villarreal et avait sévi au Camp Nou. Le FC Barcelone, justement, a battu la semaine dernière son record d'invincibilité. Si les hommes de Pep Guardiola avaient enchaîné 28 matches sans défaite en 2010/11, ceux deLuis Enrique ont fait encore mieux en plaçant cette barre à 30 matches, série en cours. Le Deportivo La Corogne collectionne de son côté les matches nuls. La rencontre face au Betis Séville s'est révélée spectaculaire, avec quatre buts inscrits, mais s'est achevée sans vainqueur. C'est la cinquième fois d'affilée que les Galiciens partagent les points, mais aussi la 14ème en 24 journées de Liga disputées jusqu'à présent. À ce stade de la compétition, aucune équipe n'avait jamais présenté un tel bilan.

1