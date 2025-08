Grosse émotion et grand champion

Il a fallu attendre jusqu'à l'ultime journée pour connaître le nom du champion du Brésil 2011. Au terme de l'une des saisons les plus surprenantes de ces dernières années, les Corinthians ont fêté leur cinquième titre national après le coup de sifflet final de leur derby contre Palmeiras, dès qu'ils ont su que Vasco da Gama ne pourrait plus les rattraper.

Depuis trois ans, on était habitué à un sprint final impliquant un peloton de tête assez nombreux. Cette année, on a assisté à un coude à coude entre deux formations, les Corinthians et un Vasco surfant sur la vague de sa victoire dans la Coupe du Brésil 2011, qui auront tenu tout le pays en haleine jusqu'à l'ultime seconde de la dernière journée. FIFA.com fait le bilan de ce Brasileirão 2011.

Le champion Les Corinthians doivent leur titre de champion à la force d'un collectif qui a su rester soudé de la première à la dernière journée. Sous la houlette de l'entraîneur Tite, des joueurs comme Danilo, Júlio César, Ralf, Paulinho, Leandro Castán et Liédson ont été impressionnants de régularité tandis que les nouveaux venus, Alex, Emerson, Paulo André, Ramírez et Adriano, ont tous apporté un plus, à l'image du but inscrit par O Imperador lors de la victoire héroïque des Corinthians sur l'Atlético-MG, lors de l'avant-dernière journée.

Le champion du Brésil 2011 a débuté la saison tambour battant, avec une série de dix matches sans défaite et une moisson de 24 points sur 30 possibles. C'est également l'équipe qui a enregistré la plus longue série de victoires consécutives (7), la seule aussi à n'avoir jamais quitté le top 5 du championnat. Cela n'était plus arrivé depuis 2003. Durant une saison marquée par la chute régulière des grosses équipes face aux "petites", le Timão a bien résisté, s'inclinant "seulement" contre Avaí et l'América-MG et occupant le fauteuil de leader pendant 27 des 38 journées.

Les qualifiés pour la Libertadores Jusqu'au bout, Vasco de Gama sera resté une menace pour le futur champion. Après son sacre dans la dernière édition de la Coupe du Brésil, le club entraîné par Ricardo Gomes, victime d'un AVC en août dernier, mais vite rétabli, a réussi à terminer au-dessus de Fluminense, meilleure équipe des matches retour, et de Flamengo, qui était en tête à l'issue des matches aller. Le Flu et le Fla ont terminé à la troisième et quatrième place respectivement.

La dernière journée était non seulement riche d'enjeux, mais également de passion, avec au programme sept derbies régionaux. C'est ainsi que l'Internacional a remporté le choc de Porto Alegre contre Grêmio, ce qui lui a permis de valider le cinquième et dernier billet disponible pour la Libertadores, au nez et à la barbe de São Paulo et de Botafogo, tous les deux en perte de vitesse en fin de parcours.

Les grands protagonistes Interrogé sur les principales qualités de son équipe cette saison, Tite désigne immédiatement la force d'un collectif où chacun, des titulaires réguliers aux joueurs les moins utilisés, a toujours répondu présent. C'est le cas par exemple d'Adriano et du Péruvien Luis Ramirez, qui ont peu joué, mais ont tous les deux apporté une contribution décisive. Les milieux Ralf et Paulinho, qui ont tous deux effectué leurs grands débuts en Seleção cette année, ont été des rouages essentiels cette saison d'un Timão qui, sans son buteur Liedson, ne serait pas monté sur la première marche du podium.

Côté Vasco, la régularité des performances vient avant tout d'un milieu de terrain extrêmement fiable. Juninho Pernambucano, Felipe et Diego Souza ont su imposer et maintenir un style de jeu efficace. En défense, l'arrière central Dedé a une nouvelle fois été impérial et fait partie des meilleurs joueurs du Brasileirão 2011.

Parmi les autres joueurs en vue cette saison, on citera Neymar, vainqueur avec Santos de la Copa Libertadores 2011, Ronaldinho, qui retrouvait le championnat du Brésil pour la première fois depuis l'an 2000 et s'est imposé comme le véritable fer de lance de Flamengo, les milieux Walter Montillo (Cruzeiro) et Deco (Fluminense) et les attaquants Borges et Fred (Fluminense).

Promus et relégués À l'autre extrémité du tableau, dix ans après avoir remporté le championnat du Brésil, l'Atlético Paranaense est relégué en Série B, accompagné en cela par l'América-MG, Avaí et Ceará. Dans une saison difficile pour les clubs du Minas Gerais, l'Atlético et Cruzeiro ont échappé de très peu à la descente. Pour ce qui est du Nordeste brésilien, Ceará rétrograde mais dans le même temps, l'État du Pernambouc frappe un grand coup avec les montées combinées de Náutico et Sport. Les deux autres promus sont les Paulistes de Ponte Preta et de Portuguesa, ce dernier ayant remporté le championnat de deuxième division après avoir réalisé la meilleure campagne de son histoire.

Classement final Les trois premiers 1. Corinthians, 71 points

Vasco da Gama, 69 Fluminense, 63

Buteurs

Borges (Santos), 23 Fred (Fluminense), 22 Deivid (Flamengo), 15