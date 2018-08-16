La semaine en chiffres

Diego Costa ne perd pas de temps

9 heures de jeu, c'est le temps qu'il a fallu à Michael Boxall pour marquer son tout premier but en MLS. De la tête, l'arrière central néo-zélandais a permis à Minnesota United d'arracher un nul 2-2 face à Ashley Cole, aux deux frères Dos Santos et à Zlatan Ibrahimović. Bradley Wright-Phillips, quant à lui, est devenu le premier joueur de l'histoire de la MLS à inscrire plus de 15 buts par saison cinq ans d'affilée.

49 secondes, c'est ce qu'indiquait l'horloge quand Diego Costa a inscrit le but le plus rapide dans une finale UEFA masculine senior. Il a ainsi aidé l'Atlético de Madrid à infliger au Real Madrid sa première défaite en 18 ans dans une finale hors Espagne. Depuis un revers 2-1 contre Boca Juniors en 2000, le Real avait emporté 13 titres européens ou mondiaux, dont trois Coupes du Monde des Clubs de la FIFA et cinq titres en Ligue des champions de l'UEFA.

40 ans et 31 jours, c'est l'âge auquel le Bolivien Pablo Escobar - le Sud-Américain le plus âgé à marquer en qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA™ - a mis fin à une période de trois mois sans marquer. Il a ainsi permis à The Strongest de battre Oriente Petrolero 2-1 pour signer un sixième succès de rang.

33 titres : C'est ce qu'affiche le compteur de Lionel Messi pour détrôner Andrés Iniesta en tant que joueur le plus titré du FC Barcelone. Lors des débuts de la Pulga, Guillermo Amor détenait le record, avec 17 trophées au compteur. Un autre titre et Messi aura signé deux fois plus de succès.

33 ans après qu'une équipe a remporté un match de Coupe UEFA/UEFA Europa League après avoir été menée de plus de trois buts à l'aller, l'histoire s'est répétée. Le Real Madrid, grâce à des doublés de Jorge Valdano et de Santillana, avait atteint les quarts de finale aux buts inscrits à l'extérieur malgré son revers 5-1 sur le terrain du Borussia Mönchengladbach. Cette fois, le bilan n'était pas très glorieux à la 75ème minute pour le Zénith Saint-Pétersbourg, mené 4-2 en score cumulé face au Dinamo Minsk et réduit à dix. Mais Artem Dzyuba, s'est fendu d'un triplé pour permettre au club de Saint-Pétersbourg de l'emporter 8-1 après prolongation au retour.

16 ans après avoir pris la tête du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola pour la dernière fois, la France a retrouvé sa place de n°1, juste devant la Belgique, qu'elle a battue en demi-finale en Russie. Entre temps, la première place a changé de main à 22 reprises. Il y a moins de deux ans et demi encore, les Bleus pointaient à la 24ème place, derrière la Hongrie (aujourd'hui 51ème), l'Albanie (58ème) et l'Équateur (60ème).

10 buts, c'est le total inscrit par Baghdad Bounedjah en seulement deux journées de Qatari Stars League 2018/19. Après son triplé inscrit en 31 minutes en deuxième période pour Al Sadd contre Al Kharitiyath, l'attaquant algérien a fait trembler les filets à sept reprises dans les 47 dernières minutes d'un succès 10-1 sur Al Arabi. Bounedjah a ainsi marqué 52 buts en 39 matches de championnat avec son club.

4 buts, c'est ce que Liverpool a marqué lors de chacune de ses quatre dernières confrontations face à West Ham, pour des victoires 4-0 et 4-1 à l'extérieur et 4-1 et 4-0 à domicile. Tottenham était auparavant la seule équipe de l'histoire de la Premier League à avoir marqué quatre buts ou plus dans quatre matches d'affilée contre le même adversaire (Stoke City). Sadio Mané est devenu le premier joueur des Reds depuis John Barnes en 1991 à faire mouche dans le premier match de la saison trois ans de suite.