La communauté du football rend hommage à Kopa

Des grands noms du monde du football étaient présents ce mercredi 8 mars aux funérailles de Raymond Kopa pour rendre hommage à une légende du football français. L'ancien milieu de terrain s'était notamment illustré avec les Bleus pendant la Coupe du Monde de la FIFA 1958™ et sous les couleurs du Real Madrid, contribuant à l'hégémonie du club espagnol sur la scène continentale dans les années 50.

Fort logiquement compte tenu de la place occupée par Kopa dans l'histoire du sport le plus populaire de la planète, quelques-uns des plus illustres représentants de la communauté du football ont fait le déplacement à Angers pour saluer une dernière fois ce joueur au talent incomparable. Le président du Real Madrid Florentino Perez était accompagné de deux anciens coéquipiers du Français au Real, José Santamaria et Pachin. Les présidents de plusieurs grands clubs français figuraient également en bonne place. Parmi les invités, on notera la présence de Saïd Chabane, président du d'Angers SCO, club dans lequel Kopa a débuté sa carrière.

Just Fontaine, une autre star de Suède 1958, se trouvait quant à lui aux côtés du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Les deux hommes ont été rejoints par le Secrétaire Général Adjoint de la FIFA Zvonimir Boban, venu représenter la FIFA pour saluer le parcours unique de l'ex-international.

Doté d'un talent hors normes, Kopa a joué un rôle essentiel dans la conquête des cinq premiers titres européens du Real Madrid. Aux côtés de Fontaine, il avait littéralement crevé l'écran pendant la Coupe du Monde 1958 en Suède. Raymond Kopa est décédé le vendredi 3 mars, à l'âge de 85 ans, des suites d'une longue maladie. Il repose à Angers, la ville dans laquelle il avait entamé son incroyable aventure dans le monde du football, à 17 ans.