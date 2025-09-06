La Fondation FIFA organise un événement footballistique en République dominicaine en collaboration avec une ONG locale

La Fondation FIFA a rendu visite à Café con Leche en marge de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™

Membre du programme Community de la Fondation FIFA, cette organisation s’appuie sur le sport, le mentorat et le soutien pédagogique pour enrayer le cycle de la pauvreté et promouvoir l’espoir ainsi que la santé chez les jeunes générations

Isha Johansen et Sonia Fulford, toutes deux membres du Conseil de la FIFA, ont participé à la remise des médailles

Alors que la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, République dominicaine 2024™ touche à sa fin, la Fondation FIFA a rendu visite à Café con Leche dans le cadre d’un événement footballistique rassemblant des enfants et jeunes adultes issus de localités défavorisées.

Cette organisation non gouvernementale (ONG) implantée en République Dominicaine se consacre essentiellement à l’émancipation des jeunes, l’éducation et le développement des collectivités grâce au sport, et en particulier au football. L’événement, organisé avec l’aide d’Isha Johansen et Sonia Fulford, toutes deux membres du Conseil de la FIFA et du conseil de la Fondation FIFA, a ainsi permis de réunir plus de 200 amateurs et amatrices de football locaux.

« Le football est incroyablement fédérateur », a affirmé Mme Johansen à cette occasion. « C’est un vecteur de socialisation, d’intégration. Il peut faire bouger les lignes à bien des égards. C’est également le cas de cette organisation, où le football à toute sa place. Elle aussi permet d’opérer un véritable changement social.

« Il suffit de voir ces enfants, tous issus de milieux défavorisés, pour s’en convaincre. Ils illustrent bien le credo de la FIFA : le football est un langage universel. Quand je vois la joie qui émane de ces enfants, je ne peux m’empêcher de penser qu’ils parlent bel et bien le même langage. Il y a des filles et des garçons d’âges différents, tous réunis autour du football et je me dis que ce sport joue un rôle majeur. C’est cela qui le rend unique. »

Café con Leche et la Fondation FIFA visent toutes deux à s’appuyer sur le pouvoir unificateur du football pour générer un changement social positif. Conformément à l’objectif du Président de la FIFA, Gianni Infantino, visant à mettre l’accent sur les responsabilités sociales partout dans le monde, elles mettent à profit le langage commun qu’est le football pour rassembler les individus et proposer des ateliers pédagogiques.

Membre du programme Community de la Fondation FIFA, Café con Leche se focalise autour de la socialisation à travers le football. Les entraînements réguliers et les matches du week-end servent à développer la discipline, la confiance en soi et l’implication dans les études. L’ONG travaille ainsi en étroite collaboration avec les écoles locales pour prévenir le décrochage scolaire.

Au cours de l’événement organisé à Saint-Domingue, la capitale dominicaine, et placé sous le signe du divertissement, les participants se sont vu remettre des tenues et des ballons par la Fondation FIFA avant de prendre part à une série de mini-tournois, à des séances de tirs et d’assister à la cérémonie de remise des médailles.

« Café con Leche a une vision claire et un plan bien défini pour la concrétiser », a souligné Mme Fulford. « Elle bénéficie d’une grande visibilité aujourd’hui. Elle n’a pas ménagé ses efforts et elle peut compter sur le soutien de la Fondation FIFA, de toutes les personnes présentes pour l’occasion. L’événement du jour permet à la communauté locale de prendre conscience que des choses sont possibles.

« D’autres personnes peuvent s’identifier, quelle que soit leur histoire personnelle. Cette ONG est partie de rien, et voyez ce qu’elle a réalisé : aujourd’hui, elle peut compter sur la présence et le soutien de la Fondation FIFA. C’est une véritable réussite. C’est important pour la population locale de voir ça ; ça peut inspirer d’autres collectivités. »

Luz del Alba de la Cruz, présidente de Café con Leche, s’est également exprimée : « Grâce à des fondations comme celle de la FIFA, qui a cru en ce projet et l’a soutenu, nous prouvons que, non, les personnes pauvres ne sont pas incapables de développer leurs compétences. Au contraire, elles savent saisir les opportunités qui leur sont présentées. Nous pensons donc que Café con Leche est un formidable outil de socialisation pour ces communautés.