La Fondation FIFA s’associe à la Fédération Internationale de Football pour Amputés

La Fondation FIFA soutient une série d’initiatives pour accompagner le développement du football pour amputés à travers le monde

Les projets se concentrent sur l’augmentation de la participation dans toutes les tranches d’âges et catégories

Cette collaboration facilitera l’accès des hommes, des femmes et des jeunes à la discipline

La Fondation FIFA va apporter son soutien à plusieurs projets et initiatives menés par la World Amputee Football Federation (WAFF, Fédération Internationale de Football pour Amputés). En effet, les deux organisations entendent travailler ensemble au développement de la discipline au niveau mondial.

Au cours des trois prochaines années, la Fondation FIFA s’engage à aider la WAFF à mettre en place un certain nombre de programmes conçu pour simplifier l’accès à la discipline des footballeurs et footballeuses amputé(e)s.

À la lumière de l’engagement de Gianni Infantino, le Président de la FIFA, en faveur du football pour amputés, cette collaboration s’inscrit dans le cadre des objectifs stratégiques 2023-2027 pour un football mondial, notamment ceux portant sur la responsabilité sociale, à savoir faciliter l’accès du plus grand nombre au football et soutenir le développement des joueurs et joueuses partout dans le monde.

Mauricio Macri, le président exécutif de la Fondation FIFA, est revenu sur cette annonce : « Nous sommes ravis de travailler aux côtés de la World Amputee Football Federation. Chaque jour, la Fondation FIFA met le pouvoir du football au service de personnes souvent confrontées à des difficultés ou des discriminations, voire en rupture sociale. Partout dans le monde, nous faisons notre possible pour apporter un peu d’espoir et de cohésion. »

« Il nous a paru naturel d’aider la WAFF à déployer ses initiatives pour augmenter le nombre de joueurs et de joueuses amputé(e)s à travers le monde. Nous serons présents à ses côtés pour l’aider à atteindre ses objectifs sur les prochaines années et nous en sommes très heureux. »

Les règles du football pour amputés prévoient que tous les joueurs de champ ayant subi une amputation au-dessus ou au-dessous du genou se déplacent à l’aide de béquilles. Les gardiens, quant à eux, doivent avoir subi une amputation du bras. On recense plus de 5 000 joueurs et joueuses dans plus de 60 pays et cinq continents, mais la WAFF et la Fondation FIFA espèrent voir davantage d’amputés s’investir dans la discipline à l’avenir.

Le football pour amputés se développe rapidement et suscite de plus en plus d'intérêt parmi le grand public. Certains matches de la Coupe du Monde de la WAFF 2022 en Turquie ont attiré plus de 30 000 spectateurs. Parallèlement, plusieurs rencontres ont été diffusées en direct dans de nombreux pays.

Au cours des trois prochaines années, la FIFA aidera la WAFF à organiser deux Coupes du Monde (masculine et féminine), mais aussi plusieurs compétitions continentales et nationales. Elle participera également à des projets de développement, notamment ceux ciblant les femmes et les jeunes, dans de nouveaux pays. À ce titre, elle portera une attention particulière à une série d’initiatives visant à émanciper les femmes dans le football pour amputés en s’attaquant directement aux difficultés qu’elles rencontrent en termes de ressources et d’opportunités.

Mateusz Widłak, le président de la WAFF, s’est exprimé à ce sujet : « Le football pour amputés peut s’enorgueillir d'une longue et riche histoire. Aujourd’hui, nous nous apprêtons à entamer un nouveau chapitre. Chaque année, de nouveaux pays, de nouveaux championnats, de nouveaux clubs et de nouveaux joueurs nous rejoignent. Cette coopération avec la Fondation FIFA nous donne le sentiment d’appartenir à la famille du football mondial. » « C’est un moment dont nous rêvions depuis longtemps. Désormais, ce partenariat va nous permettre de poursuivre notre croissance sur tous les continents, en nous rapprochant des autres disciplines. Nous avons lancé le football pour amputées et le football pour jeunes amputés. Ces secteurs sont en cours de développement et cette alliance historique va nous aider à aller encore plus loin. Je remercie la Fondation FIFA de sa confiance et de son soutien, au nom de toute la communauté des footballeurs et footballeuses amputé(e)s. »

L’aide financière apportée par la Fondation FIFA permettra à la WAFF d’organiser des compétitions pour amputé(e)s sur plusieurs continents. Les joueurs et les joueuses concerné(e)s pourront ainsi participer à des rencontres nationales et internationales sans se soucier des contraintes matérielles.