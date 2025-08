Efficacité offensive, entrée décisive et équipe cosmopolite

L'efficacité retrouvée d'André-Pierre Gignac, le festival offensif de Lukasz Teodorczyk à Anderlecht et l'entrée décisive de Benoit cheyrou à Toronto figurent en bonne place dans la dernière revue statistique de FIFA.com, au même titre qu'une inusable légende brésilienne à Sao Paulo et une pluie de buts au Canada.

42

ans, c'est l'âge auquel Ze Roberto est devenu le plus vieux vainqueur du Campeonato Brasileiro, avec Palmeiras. Seul Brésilien à intégrer l'équipe-type de la FIFA d'Allemagne 2006, il a largement battu le record de Manga, âgé de 39 ans lorsque l'Internacional de Porto Alegre d'Elias Figueroa, Falcao, Valdomiro et Dada Maravilha avait battu Corinthians en finale de l'édition 1976. Le gardien s'était illustré au passage en conservant ses cages inviolées. Le troisième du nouveau classement est Junior, buteur lors des deux manches de la finale 1992 sous les couleurs de Flamengo, à 38 ans. Ze Roberto a débuté sa carrière au poste d'arrière gauche à Portuguesa en 1994. La même année, Roberto Carlos, Cesar Sampaio, Flavio Conceicao, Mazinho, Zinho, Rivaldo, Edmundo et Evair avaient offert à Palmeiras son dernier titre de champion du Brésil. Après avoir occupé le poste d'ailier, de milieu offensif et de milieu défensif au Real Madrid, au Bayer Leverkusen, au Bayern Munich et à Hambourg, il est revenu à son rôle de prédilection pour offrir au Verdão sa neuvième couronne nationale. Palmeiras devient donc le club le plus titré du Brésil, un record qu'il partageait auparavant avec Santos.

17

heures et 28 minutes s'étaient écoulées depuis le dernier but d'André-Pierre Gignac dans le jeu. Au cours de cette longue période stérile, le Français s'était contenté de transformer un penalty contre Puebla à la mi-septembre. L'international de 30 ans s'est offert un triplé lors de l'écrasante victoire (5:0) de Tigres sur les Pumas, propulsant par la même occasion son club en demi-finale de la Liguilla. Dans la foulée, il a signé l'unique but de l'équipe de Ricardo Ferretti sur le terrain de Leon lors de la première manche du dernier carré. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a donc signé quatre buts dans le jeu en l'espace de quatre jours.

13

buts sur les 12 derniers matches d'Anderlecht sont à mettre au crédit deLukasz Teodorczyk. L'attaquant polonais de 25 ans, prêté par le Dynamo Kiev, a fait mouche lors de chacune de ces sorties, à une exception près. Face à Mouscron au stade Constant Vanden Stock, Teodorczyk n'a eu besoin que de 58 secondes pour débloquer la situation. Les Mauves en ont profité pour signer leur premier succès en quatre journées, sur un score sans appel (7:0). Pour trouver trace d'une aussi large victoire, il faut remonter aux triplés de Mbark Boussoufaet Dieumerci Mbokani contre Beveren (8:1) en mai 2007.

12

buts, telle est la moisson que l'Impact de Montréal et le Toronto FC se sont partagé en finale de la Conférence Est. Il s'agit bien d'un record dans un match de play-off. En 2014, New England Revolution avait fait le spectacle en s'imposant 7:3 devant Columbus Crew au meilleur des deux manches. La double confrontation entre San Jose Earthquakes et LA Galaxy s'était également soldée sur un score-fleuve (5:4) en 2003. Montréal a rapidement mené 3:0 au Québec, mais deux réalisations signées Jozy Altidore et Michael Bradley ont permis aux hommes de Greg Vanney d'aborder le match retour avec une seule longueur de retard. À nouveau buteur en Ontario, Altidore est devenu le premier joueur à marquer lors de cinq matches de play-off consécutifs dans une même saison. Les deux équipes n'ayant pu se départager, il a fallu avoir recours à la prolongation. Quatre-vingt-douze secondes après son entrée en jeu, Benoît Cheyrou a propulsé Toronto en tête pour la première fois en plus de deux heures de match, avant que Tosaint Ricketts ne vienne clore la marque (7:5). Toronto affrontera Seattle Sounders en finale de la MLS Cup qui, pour la première fois depuis 2008, mettra aux prises deux équipes débutantes à ce niveau.

11

joueurs, 11 nationalités : c'est le cocktail préparé par Palerme au moment d'entamer la deuxième mi-temps de son match contre la Lazio. Mato Jajalo (Bosnie-et-Herzégovine), Bruno Henrique (Brésil), Ivaylo Chochev (Bulgarie), Giancarlo Gonzalez (Costa Rica), Josip Posavec (Croatie), Ilija Nestorovski (ARY Macédoine), Edoardo Goldaniga (Italie), Haitam Aleesami (Norvège), Sinisa Andelkovic (Slovénie), Oscar Hiljemark (Suède) et Michel Morganella (Suisse) ont ainsi composé une équipe des plus cosmopolites. Avec la sortie de Goldaniga et l'entrée en jeu du Néerlandais Ouasim Bouy un peu plus tard, les Siciliens ont réussi l'exploit d'aligner 11 nationalités différentes, sans aucun Italien. Par contraste, Sassuolo est devenu le même jour le premier pensionnaire de Serie A cette saison à présenter une équipe 100% italienne à l'occasion du bon nul (1:1) rapporté de Naples. Pour Palerme, le choix de la diversité n'a pas payé : un but du Serbe Sergej Milinkovic-Savic a infligé aux Rosanero leur septième défaite consécutive parmi l'élite, une première dans l'histoire du club.

En bref 57 sélections font de Gareth Southgate le deuxième entraîneur de l'Angleterre le plus capé de l'histoire. Il devance Glenn Hoddle (53 sélections) et suit Kevin Keegan (63).