mercredi 28 décembre 2016, 09:22
Des disparus qui ont marqué l’histoire
Des disparus qui ont marqué l’histoire
01/06
odwhzsesk0jlrcr6839h.jpg
02/06
zy89o8lphzdtd3k2cexa.jpg
L’année 2016 aura vu le départ de nombreuses personnalités influentes de l’histoire du football : des anciens joueurs comme Johan Cruyff, Cesare Maldini, Carlos Alberto et Trifon Ivanov, mais aussi des dirigeants qui ont contribué au développement du football, comme l’ancien Président de la FIFA Joao Havelange et l’artiste italien Silvio Gazzaniga, concepteur du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™.
La grande famille du football a en outre vécu un drame dernièrement avec le crash de l’avion emprunté par le club brésilien de Chapecoense. FIFA.com rend hommage aux disparus de la planète football en 2016.