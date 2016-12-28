Des disparus qui ont marqué l’histoire

L’année 2016 aura vu le départ de nombreuses personnalités influentes de l’histoire du football : des anciens joueurs comme Johan Cruyff, Cesare Maldini, Carlos Alberto et Trifon Ivanov, mais aussi des dirigeants qui ont contribué au développement du football, comme l’ancien Président de la FIFA Joao Havelange et l’artiste italien Silvio Gazzaniga, concepteur du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™.