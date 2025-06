Dele Alli dévoile ses ambitions dans un nouvel épisode du podcast PlayOn

Dele Alli revient sur les grands moments de sa carrière et sur ses grandes ambitions dans un nouvel épisode du podcast FIFA PlayOn, disponible dès le 17 février.

S’exprimant aux côtés d’un autre invité, le rappeur londonien Wretch 32, le milieu de terrain anglais évoque les souvenirs de toute une vie de footballeur dans le dernier épisode du podcast animé par Liam Payne, artiste du groupe Universal Music, et par le commentateur sportif Jaydee Dyer.

Dans une ambiance détendue, et au cours d’une conversation aussi éclectique que sa sélection de six chansons - qui comprend des artistes tels que 50 Cent et Amy Winehouse -, Allirevient sur ses premières années à MK Dons puis sur son transfert à Tottenham, où il été élu meilleur jeune joueur de la PFA deux saisons consécutives.