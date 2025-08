Commencement et dénouements

Après cinq mois de compétition, le Mexique connaît enfin son champion. Après cinq mois d'interruption, le championnat du Brésil a repris, avec un départ sur les chapeaux de roues pour le vainqueur du dernier exercice. En Argentine, le dénouement approche tandis qu'aux Etats-Unis, le fauteuil de leader a changé d'occupant. FIFA.com résume toute l'action du week-end dans les plus grands championnats d'Amérique.

Tournoi de Clôture du Mexique : Les Pumas font la fête Les Pumas ont bouclé une belle saison par la conquête de leur septième titre. Leaders à l'issue de la phase des groupes à égalité avec Tigres, ils partaient favoris de la finale contre Morelia et ont fait honneur à leur statut en l'emportant 2:1, dimanche à Mexico. À l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité (1:1).

La finale retour a été passionnante, les deux formations se procurant de nombreuses occasions de but. Les Pumas ont pris l'avantage par Francisco Palencia sur penalty. Jaime Lozano a égalisé de la même manière pour Morelia. Le but du sacre est intervenu à la 77ème minute de jeu, sur une belle réalisation de Javier Cortés. Les supporters de l'UNAM ont alors laissé éclater leur joie au coup de sifflet final.

À l'issue de la partie, le héros du jour ne cachait pas son émotion. "C'est quelque chose dont tout le monde rêve. Nous avons fait un grand championnat et aujourd'hui, tous ceux qui ont cru en nous sont récompensés", a commenté Cortés. "C'est le but de ma vie. C'est très émouvant." Les Pumas ont ensuite reçu les félicitations du président mexicain, Felipe Calderón : "Les Pumas ont réalisé un grand match, surtout en deuxième période. Ils méritent leur titre. Félicitations à tous".

Tournoi de Clôture d'Argentine : Chaud devant, chaud derrière La 15ème journée de la Clausura a permis de décanter la situation aux deux extrémités du classement. En haut, Vélez Sársfield a renoué avec la victoire après sa défaite contre Lanús, le week-end précédent. En battant Gimnasia y Esgrima (2:0), le leader a creusé un écart de trois points sur son premier poursuivant, Godoy Cruz. L'équipe entraînée par Ricardo Gareca a une nouvelle fois marqué par le biais de son buteur uruguayen Santiago Silva, qui n'a encore jamais été appelé en sélection nationale et a évoqué la possibilité de jouer pour l'Argentine en cas de convocation par Sergio Batista. L'attaquant de l'équipe au scapulaire est en effet l'un des grands artisans du très bon parcours de son club, aussi bien sur la scène nationale qu'en Copa Libertadores.

Dans la lutte pour le maintien, calculé sur la moyenne des points empochés au cours des trois dernières saisons, River Plate s'est compliqué la tâche en concédant le nul (1:1) face à San Lorenzo, au stade Monumental. Leandro Caruso avait donné l'avantage aux locaux mais à un quart d'heure de la fin, le gardien Juan Pablo Carizo, qui avait déjà vécu un supplice contre Boca Juniors, s'est de nouveau troué, cette fois sur un tir lointain de Jonathan Ferrari, auteur de l'égalisation d'El Ciclón.

Dans le classement tenant compte de la moyenne des trois derniers exercices, les Millonarios occupent le 17ème rang derrière Arsenal, Tigre et l'Olimpo et devancent d'une courte tête le Gimnasia, Quilmes et Huracán. À noter que les deux derniers descendront directement à l'étage inférieur tandis que que l'antépénultième disputera les barrages. La confrontation du week-end prochain entre River - qui n'a jamais évolué en deuxième division - et l'Olimpo, et ce à quatre journées du terme, prend donc des allures de match couperet.

Championnat du Brésil : Flamengo démarre en fanfare Si les hostilités viennent de prendre fin au Mexique, elles ne font que commencer au Brésil, où les joueurs les plus en vue de la journée inaugurale ont été Ronaldinho, Liédson, Kléber, ainsi que les jeunes Lucas et Bernardo. À l'issue de cette entrée en matière, c'est Flamengo qui occupe le fauteuil de leader, grâce à sa large victoire (4:0) sur Avaí. Au cours de ce match, Ronaldinho a littéralement crevé l'écran à coups de dribbles et de passes décisives dignes de ses meilleures années. Le numéro 10 s'est même fendu d'un fort joli but.

En réussissant un doublé, Bernardo a été le principal artisan de la victoire de Vasco da Gama sur le terrain de Ceará. Liédson, de son côté, a offert la victoire (2:1) aux Corinthians, en déplacement à Grêmio. O Levezinho ("le Frêle") a ainsi continué dans ses bonnes habitudes : les neuf fois où il a marqué cette saison, son équipe a fini par s'imposer. Le jeune Lucas, qui fait les beaux jours de la Seleção U-20, a inscrit l'un des deux buts de Fluminense, qui est allé battre São Paulo 2:0. Kleber s'est lui aussi illustré en inscrivant l'unique but de la victoire de Palmeiras sur Botafogo. Belle façon de fêter son centième match pour le Verdão.

MLS des Etats-Unis : Débutants ambitieuxLe manque d'expérience en MLS ne semble pas gêner outre mesure Philadelphia Union. Créé l'année passée, le club vit sur un petit nuage sa deuxième saison. Actuel leader de la Conférence Est avec 17 points, soit un de plus que les New York Red Bulls, Philadelphie a battu Chicago Fire 2:1 grâce à un but décisif phénoménal : une frappe de 40 mètres signée Carlos Ruiz. "C'est l'un des plus beaux buts que j'ai jamais vus", a commenté son coéquipier Danny Califf. Meilleur buteur de l'histoire du Guatemala, Ruiz a été l'un des grands architectes de la montée de son club au terme du précédent exercice. Dans la MLS 2011, il compte trois réalisations à son actif.

Fondés en 2009, les Seattle Sounders ont battu le Sporting Kansas City 1:0, ce qui leur permet de prendre la deuxième place derrière Los Angeles Galaxy, vainqueur sur le terrain des Chivas USA. "Si nous pouvons mieux jouer ? Oui. Si nous sommes heureux d'avoir pris les trois points ? Oui également", indique l'entraîneur Sigi Schmid.

Quant aux deux nouvelles écuries de la MLS 2011, les Portland Timbers et les Vancouver Whitecaps, ils ont connu des fortunes diverses ce week-end. En l'emportant à domicile, où ils sont toujours invaincus cette saison, les premiers nommés ont pris la troisième place de la Conférence Ouest, à égalité avec Seattle et le Real Salt Lake. Les Canadiens, de leur côté, sont lanterne rouge de la même conférence après avoir concédé le nul 1:1 face au Toronto FC. Vancouver n'a gagné qu'une seule fois en 11 sorties au cours du présent exercice.

Ailleurs En Uruguay, Nacional s'est imposé sur le terrain de Danúbio (1:0) et a ainsi conforté sa position de leader. Avec 31 points, le Bolso possède cinq longueurs d'avance sur Peñarol, tenu en échec 1:1 sur la pelouse du Defensor Sporting. Au Paraguay, Nacional a relevé la tête après sa défaite contre Libertad en dominant le Sportivo Luqueño 3:1, grâce à un triplé de Javier González. Olímpia, son dauphin, suit à deux longueurs (41 points contre 43) après son succès 3:0 sur Rubio Ñú.