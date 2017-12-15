Tigres, City, et Ronaldo jouent les héros

Ribéry, joueur étranger le plus capé du Bayern Munich

Aubameyang, meilleur buteur africain de la Bundesliga

Manchester City, premier club à enchaîner 15 victoires en Premier League

36000

supporters étaient présents à l'Estadio Universitario le 9 décembre dernier, non pas pour assister à un match, mais simplement pour suivre le dernier entraînement des Tigres avant la finale du championnat du Mexique. Deux jours plus tard, Enner Valencia, Eduardo Vargas, André-Pierre Gignac et leurs coéquipiers ont inversé une situation un temps compromise pour infliger à leur rival Monterrey sa première défaite en 16 matches dans son antre, et offrir aux Tigres un troisième sacre consécutif dans le tournoi d'ouverture.

366

matches sous les couleurs du Bayern Munich ont été disputés par Franck Ribéry. Le Français devance désormais Hasan Salihamidzic au classement des étrangers les plus utilisés par le club bavarois. Aujourd'hui âgé de 34 ans, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a participé à la courte victoire (1:0) des hommes de Jupp Heynckes contre Cologne. De leur côté, les Geißböcke n'ont pris que trois points sur 48, ce qui constitue le plus faible total de l'histoire de la Bundesliga après 16 journées.

97

buts en Bundesliga figurent désormais au compteur de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais, qui a livré son 141ème match dans cette compétition, laisse derrière lui le Ghanéen Tony Yeboah (96 buts en 223 matches) et devient le meilleur buteur africain de l'histoire de l'élite allemande. Trois jours plus tard, Aubameyang était présent sur le terrain lors de la victoire (2:0) du Borussia Dortmund à Mayence. Dortmund a ainsi remporté sur premier succès contre un pensionnaire de l'élite allemande en 13 sorties, toutes compétitions confondues.

38

ans après le dernier triomphe d'un club canadien, le Toronto FC a remporté la MLS. Menés par l'ancien champion du monde anglais Alan Ball, les Vancouver Whitecaps avaient triomphé dans l'édition 1979 de la NASL, malgré la présence de Franz Beckenbauer, Carlos Alberto, Giorgio Chinaglia, Johan Cruyff, Teofilo Cubillas, Trevor Francis, Gerd Müller ou encore Johan Neeskens au sein des autres formations.

15

ans et neuf mois après son premier but en match officiel, pour le compte d'Al Ahly contre les Kaizer Chiefs en Supercoupe d'Afrique -, le gardien Essam El-Hadary a doublé son total. L'Égyptien, qui aura 45 ans en janvier, espère battre le record de Faryd Mondragon et devenir le doyen de la Coupe du Monde de la FIFA™ l'an prochain en Russie. En attendant, il a expédié un penalty en pleine lucarne pour donner aux Saoudiens d'Al Taawun leur première victoire en cinq matches.

15

victoires d'affilée en Premier League anglaise, c'est l'exploit que Manchester City a été le premier à accomplir. Sous l'impulsion de Dennis Bergkamp et Thierry Henry, Arsenal s'était arrêté à 14 (sur deux saisons) en 2002. Les joueurs de Pep Guardiola totalisent 49 points sur 51, ce qui constitue un record à ce stade de la saison. À titre de comparaison, ce score leur aurait suffi pour terminer huitièmes à l'issue de l'exercice 2016/17.

5

buts sans réplique, qui plus est en déplacement, ont permis au Sydney FC de signer la plus large victoire de l'histoire du derby de la ville. Les Western Sydney Wanderers étaient restés invaincus lors des trois premières confrontations entre les deux équipes en 2017.

3