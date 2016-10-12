América, 100 ans d'histoire

*FIFA.com retrace l'histoire d'un club légendaire du Mexique, mais qui a connu des fortunes diverses lors des dernières saisons et qui fête ses 100 ans ce 12 octobre 2016.*

"Déteste-moi encore plus", telle est sa devise. L'América tire en effet autant de force de l'amour de ses supporters que de la haine de ses rivaux. Et avec douze titres de champion du Mexique, sept en CONCACAF et six coupes nationales, le Club América est tout simplement l'institution la plus titrée du football mexicain.

Naissance d'une institution À l'origine du plus grand club de la capitale mexicaine, un homme. Ou plutôt, un garçon. À l'âge de 13 ans, Rafael Garza Gutiérrez décide avec quelques amis de fonder une équipe de football. Ils l'appellent "Récord". Peu de temps après, le 12 octobre 1916, Récord et une autre équipe nommée "Colón" ("Colomb", en espagnol) fusionnent pour donner naissance à l'América (le 12 octobre étant la date officielle de la découverte de l'Amérique).

Après quelques années turbulentes marquées notamment par plusieurs changements de nom, le club est finalement autorisé à participer au championnat national de l'époque, la Liga Mayor. L'América se distingue dès lors en devenant la première équipe du pays composée exclusivement de Mexicains. L'ironie de l'histoire veut qu'au fil des années, cette caractéristique deviendra le fait de son grand rival, les Chivas de Guadalajara.

La légende en marche Le Club América s'impose vite comme l'un des grands protagonistes du championnat mexicain, amateur à l'époque. Entre 1924 et 1928, il remporte quatre titres de champion consécutifs. Cependant, au début des années 1930, la plupart des joueurs de cette première génération dorée s'envolent vers d'autres cieux et le niveau de l'équipe s'en ressent.

Malgré cela, le Club América fournit cinq joueurs à l'équipe du Mexique qui participe à la Coupe du Monde de la FIFA, Uruguay 1930™, première du nom. Cette situation se reproduira régulièrement jusqu'à nos jours. Suède 1958 a été la seule édition ou le Club América n'a pas compté un seul joueur dans la sélection mexicaine.

En 1942, avec le passage au professionnalisme, ceux qu'on appelle alors Los Cremas ont du mal à rivaliser avec les meilleures équipes du pays. Tandis qu'España, Atlante et Necaxa jouent les premiers rôles, l'América végète dans les eaux troubles du classement. Les fonds commencent à manquer à tel point que l'artiste international Mario Moreno "Cantinflas" est nommé Président d'honneur du club, avec l'espoir que sa popularité améliore les finances de l'América. Il n'en est rien.

Jusqu'en 1959. Cette année marque en quelque sorte la renaissance du club, et le début de son irrésistible ascension. L'América est rachetée par Emilio Azcárraga Milmo, propriétaire de Telesistema Mexicano. Azcárraga, qui a fait de sa chaîne de télévision l'empire médiatique le plus puissant d'Amérique latine, arrive au club avec une politique parfaitement définie.

Pour bien se démarquer de Guadalajara, club le plus populaire du pays et composé exclusivement de footballeurs mexicains, le magnat annonce qu'il utilisera sa fortune pour recruter de grands joueurs étrangers. Il résume ses intentions en affirmant que désormais, l'América jouera le rôle du "mauvais". Pour les supporters, c'est à prendre ou à laisser. Les stars ne mettent pas longtemps à rejoindre les Millonetas, parmi lesquelles : José Alves Zague, Carlos Reynoso, Dirceu Guimaraes, Iván Zamorano et François Omam-Biyik.

Cette América new-look décroche son premier titre de champion à l'issue de la saison 1965/66. Dans la décennie qui suit, il remporte deux nouveaux championnats. Mais c'est dans les années 1980 que le club, qui au passage a pris le surnom d'Águilas (les aigles), va imprimer une véritable hégémonie sur le football mexicain. Il s'adjuge cinq titres de champion en l'espace de six ans, le dernier lors de l'exercice 1988/89.

Aujourd'hui Les années 1990 voient s'épanouir celui qui reste peut-être le joueur le plus mythique de toute l'histoire du club : Cuauhtémoc Blanco. Pendant cette période, les Águilas passent plusieurs fois tout près du titre, trébuchant souvent au dernier moment. À l'été 2002, l'América met un terme à une période de disette qui aura duré treize ans. Sans son joueur fétiche, qui s'est expatrié à Valladolid. Mais Blanco est de la partie pour fêter le deuxième titre des Águilas dans le nouveau millénaire, au terme de la Clausura* *2005. Un an plus tard, le Club América dispute la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 2006, où il termine quatrième.

Ensuite, les Águilas vivent une autre période difficile, jusqu'à la fin 2011, où Ricardo Peláez arrive à la présidence du club. Il nomme Miguel Herrera au poste d'entraîneur et ces changements finissent par porter leurs fruits avec le sacre de l'América dans la Clausura 2013.

Ce couronnement est aussitôt suivi d'un autre à l'issue de l'Apertura 2104. Avec 12 titres de champion, le Club América devient de fait l'équipe la plus titrée du Mexique. Sur le plan international, il s'adjuge la Ligue des champions de la CONCACAF 2014/15 et gagne ainsi le droit de disputer la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 2015.

Malheureusement pour les Águilas, l'aventure en Coupe du Monde tourne court, avec une cinquième place décevante. Mais grâce à une deuxième Ligue des champions de la CONCACAF consécutive remportée l'année suivante, ils auront une chance de se racheter au Pays du Soleil-Levant dès le mois de décembre 2016.

Le 12 octobre 2016, le Club América fêtera ses 100 ans. Les raisons de faire la fête ne manquent pas : aucun club n'est plus titré au Mexique ni même dans la CONCACAF. Un seul grand trophée manque dans la vitrine de l'América : la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Quelle plus belle façon de continuer d'écrire la légende que de soulever le trophée mondial et couronner ainsi les 100 ans du centenaire le plus détesté au Mexique ?