Kurzawa, Coman et Martial de retour

L'équipe de France championne du Monde commence ses qualifications pour l'Euro 2020 en Moldavie et face à l'Islande. Pour ces deux rencontres qui auront lieu respectivement le vendredi 22 et le lundi 25 mars, Didier Deschamps livré une liste de 23 joueurs sans grande surprise.

On note les retours de Layvin Kurzawa et Kingsley Coman, qui retrouvent la sélection pour la première fois depuis novembre 2017, et celui d'Anthony Martial plus appelé en Bleu depuis mars 2018. En revanche, pas de nouveaux appelés par le sélectionneur. "Même si des joueurs ne sont pas sélectionnés aujourd’hui, ils nous font réfléchir", a souligné Deschamps. "C’est une première chose de les voir performants avec leurs clubs. Il faut aussi les imaginer au niveau international avec l’équipe de France où les exigences sont encore plus élevées."