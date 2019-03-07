Les meilleurs à l'œuvre

Communiqué de Presse

jeudi 07 mars 2019, 11:04
Organisation

Un dirigeant suspendu trois mois

La présidente de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a ratifié la sanction par consentement mutuel exécutée par  le président de la chambre d’instruction et M. Lee Harmon, président de la Fédération de Football des Îles Cook, vice-président de la Confédération Océanienne de Football et membre du Conseil de la FIFA.

Une enquête contre M. Harmon a été ouverte le 26 juillet 2018 en relation avec la revente de billets de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™.

En vertu de l’art. 67, al. 1 du Code d'éthique de la FIFA, les parties ont convenu de la sanction suivante :

  • une amende de CHF 20 000 ;

  • une suspension de trois mois de toute activité liée au football aux niveaux national et international.

La suspension est effective à compter de la validation de l’accord par la présidente de la chambre de jugement, laquelle est intervenue ce jour.

