Les listes des nommés de l'édition 2021 dévoilées

Les listes des nommés pour les distinctions de meilleurs joueur, joueuse, gardien de but, gardienne de but et entraîneurs pour le football masculin et féminin ont été dévoilées

La procédure de vote public sur FIFA.com court jusqu’au 10 décembre 2021.

La cérémonie de l’édition 2021 des prix The Best FIFA Football Awards™ aura lieu le 17 janvier 2022.

La FIFA a dévoilé le nom des derniers candidats aux The Best FIFA Football Awards™ 2021. Les lauréats seront connus à l’occasion d’une cérémonie en ligne organisée le 17 janvier 2022. Deux panels d’experts - un pour le football féminin et l’autre pour le football masculin - ont décidé des noms retenus pour chaque catégorie. Listes des nommés par ordre alphabétique :

The Best - Joueuse de la FIFA* :

Stina Blackstenius (Suède / BK Häcken)

Aitana Bonmatí (Espagne / FC Barcelone)

Lucy Bronze (Angleterre / Manchester City WFC)

Magdalena Eriksson (Suède / Chelsea FC)

Caroline Graham-Hansen (Norvège / FC Barcelone)

Pernille Harder (Danemark / Chelsea FC)

Jennifer Hermoso (Espagne / FC Barcelone)

Ji So-yun (République de Corée / Chelsea FC)

Samantha Kerr (Australie / Chelsea FC)

Vivianne Miedema (Pays-Bas / Arsenal WFC)

Alexia Putellas (Espagne / FC Barcelone)

Christine Sinclair (Canada / Portland Thorns FC)

Ellen White (Angleterre / Manchester City WFC)

The Best - Joueur de la FIFA :

Karim Benzema (France/ Real Madrid CF)

Kevin De Bruyne (Belgique / Manchester City FC)

Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC / Manchester United FC)

Erling Haaland (Norvège/ BV. Borussia 09 Dortmund)

Jorginho (Italie / Chelsea FC)

N’Golo Kanté (France / Chelsea FC)

Robert Lewandowski (Pologne / FC Bayern Munich)

Kylian Mbappé (France/ Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentine / FC Barcelone / Paris Saint-Germain)

Neymar (Brésil / Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Égypte / Liverpool FC)

The Best - Entraîneur de la FIFA pour le football féminin :

Lluís Cortés (Espagne / FC Barcelone)

Peter Gerhardsson (Suède / Équipe nationale de Suède)

Emma Hayes (Angleterre / Chelsea FC)

Beverly Priestman (Angleterre / Équipe nationale du Canada)

Sarina Wiegman (Pays-Bas / Équipe nationale des Pays-Bas / Équipe nationale d'Angleterre)

The Best - Entraîneur de la FIFA pour le football masculin* :

Antonio Conte (Italie / FC Internazionale Milano / Tottenham Hotspur FC)

Hansi Flick (Allemagne / FC Bayern Munich / Équipe nationale d'Allemagne)

Pep Guardiola (Espagne / Manchester City FC)

Roberto Mancini (Italie / Équipe nationale d'Italie)

Lionel Scaloni (Argentine / Équipe nationale d'Argentine)

Diego Simeone (Argentine / Atlético de Madrid)

Thomas Tuchel (Allemagne / Chelsea FC)

The Best - Gardienne de but de la FIFA :

Ann-Katrin Berger (Allemagne / Chelsea FC)

Christiane Endler (Chili / Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canada / FC Rosengård / Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Suède / Atlético de Madrid)

Alyssa Naeher (États-Unis / Chicago Red Stars)

The Best - Gardien de but de la FIFA :

Alisson Becker (Brésil / Liverpool FC)

Gianluigi Donnarumma (Italie / AC Milan / Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Sénégal / Chelsea FC)

Manuel Neuer (Allemagne / FC Bayern Munich)

Kasper Schmeichel (Danemark / Leicester City FC)

* Ces listes contiennent plus de noms, en accord avec l’art. 5 des règles d’attribution.

Remarque : la liste des nommés pour le Prix Puskás de la FIFA (plus beau but de l'année) sera annoncée ultérieurement.

À vous de voter !

Les amateurs de football ont jusqu’au 10 décembre à 23h59 (CET) pour déposer leurs suffrages sur FIFA.com.

Début janvier 2022, la FIFA annoncera les trois finalistes de chacune des sept catégories listées ci-dessus.

La procédure de vote et de remise des prix est détaillée dans les règles d’attribution.

Pour rester au fait des dernières actualités en lien avec les prix The Best FIFA Football Awards, n’hésitez pas à consulter notre site Internet (FIFA.com) ou nos pages Facebook, YouTube et Twitter.