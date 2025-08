Rapport mondial de la FIFA : donner sa chance à chaque talent

À l’issue d’une analyse révolutionnaire menée par la FIFA, un message se dégage : tous les joueurs talentueux méritent d’être repérés et accompagnés. Lancé à Doha en janvier 2020 par l’équipe du Développement technique de la FIFA, ce projet a analysé les pratiques et les structures de formation des jeunes et de développement des talents partout dans le monde, pendant 14 mois. Les données réunies au cours de cette période forment la base d’un rapport sur l’état et les tendances du développement des talents. En outre, les 205 associations membres de la FIFA qui ont pris part à ce projet vont chacune recevoir un rapport individuel.