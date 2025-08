Qatar 2022, J-365 : la première Coupe du Monde de la FIFA™ au Moyen-Orient

La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ débutera dans le magnifique stade Al Beyt. Cette enceinte sera inaugurée dans quelques jours, à l’occasion du duel entre le Qatar et Bahreïn en ouverture de la Coupe du arabe de la FIFA, Qatar 2021™. L’innovant stade 974 (Ras Abou Aboud) ouvrira ses portes pour la première fois le même jour. Il ne restera plus alors qu’un seul des huit stades de la Coupe du Monde de la FIFA™ à inaugurer, le Stade Lusail, ce qui sera fait en début d’année prochaine. "Nous sommes ravis de fêter cette date symbolique. Toutes les conditions sont réunies pour nous permettre de proposer un tournoi qui définira de nouvelles normes sociales, humaines, économiques et environnementales ; un tournoi qui restera comme l’un des plus innovants, durables et significatif de tous les temps. Dans un an, des visiteurs du monde entier découvriront le Moyen-Orient pour la première fois et cette expérience va les marquer à vie", se félicite Son Excellence Hassan Al-Thawadi, secrétaire général du Conseil suprême pour la remise et l’héritage.