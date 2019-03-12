Les meilleurs à l'œuvre

Communiqué de Presse

mardi 12 mars 2019, 11:25
Prolongation de la sanction provisoire prononcée à l’encontre de Keramuudin Karim

À la suite d’une demande soumise par la présidente de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique, la sanction provisoire infligée à M. Keramuudin Karim, président de la Fédération Afghane de Football, le 12 décembre 2018 a été prolongée de 90 jours par le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique.

Durant cette période, M. Karim continuera de ne pas pouvoir prendre part à toute activité liée au football aux niveaux national et international.

La décision du président de la chambre de jugement a été notifiée à M. Karim le 11 mars 2019.

