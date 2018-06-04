Les meilleurs à l'œuvre

Streaming en direct, temps forts, exclusivités et plus encore!
FIFA.com
Communiqué de Presse

Fédération Internationale de Football Association

FIFA Strasse 20, P.O Box 8044 Zurich, Switzerland, +41 (0) 43 222 7777

lundi 04 juin 2018, 12:42
Organisation

Osiris Guzmán suspendu quatre-vingt-dix jours de toute activité liée au football par la Commission d’Éthique

Le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA a suspendu à titre conservatoire M. Osiris Guzmán, président de la Fédération Dominicaine de Football (FEDOFUTBOL), pour une durée de quatre-vingt-dix jours. La durée de cette suspension pourra être étendue pour une période supplémentaire qui n’excèdera toutefois pas quarante-cinq jours. M. Guzmán sera suspendu de toute activité liée au football (administrative, sportive, etc.) au niveau national comme international. Cette suspension prend effet immédiatement.

Cette décision a été prise à la demande de la présidente de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique en vertu de l’art. 83, al. 1 et de l’art. 84, al. 2 du Code d’éthique de la FIFA dans le cadre de l’enquête visant M. Guzmán.

Thèmes en lien
Organisation
Cookie Settings