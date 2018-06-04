Osiris Guzmán suspendu quatre-vingt-dix jours de toute activité liée au football par la Commission d’Éthique

Le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA a suspendu à titre conservatoire M. Osiris Guzmán, président de la Fédération Dominicaine de Football (FEDOFUTBOL), pour une durée de quatre-vingt-dix jours. La durée de cette suspension pourra être étendue pour une période supplémentaire qui n’excèdera toutefois pas quarante-cinq jours. M. Guzmán sera suspendu de toute activité liée au football (administrative, sportive, etc.) au niveau national comme international. Cette suspension prend effet immédiatement.